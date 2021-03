La procastinación es una palabra o terminología que se puso de moda hace algunos años, pero realmente siempre ha existido. El procastinarse es el simple acto de ir posponiendo nuestra actividad principal por otras de menor importancia o menos relevantes, pero que les vamos dedicando más tiempo. Si te dijera esta definición así como tal, lo primero que te pasaría por la mente sería: esta persona está haciéndose al tonto. Efectivamente, de lo que se trata es de evadir la tarea primordial del día. Y sí, podemos discutir tan largo y tan ancho qué tiene que ver la parte de actitud y cuánto la parte emocional, pero entre algunos autores predomina la teoría de las emociones.

Aquí cinco formas de frenar la procastinación de nuestra parte:

1.- Comienza ya.- Sin darle mucha vueltas decídete a empezar ya y no a buscar qué hacer antes de comenzar. En muchas ocasiones el comenzar es lo que nos cuesta trabajo, pero, una vez ya arrancados, nada nos detiene. Y aun sabiéndolo, seguimos poniendo “pretextos” para no comenzar. A veces el calcular cuánto tiempo perdemos en evadir las tareas nos hace ver la cantidad no sólo de tiempo, sino también de dinero que se nos va de las manos.

2.- Prioriza.- Realiza una lista de las tareas urgentes y las importantes para que puedas decidir con cual empiezas. Si no estás seguro de por dónde comenzar, prueba escribiendo una lista y cuando tu mente empiece a leerla en voz alta, te darás cuenta cuál es la que más te agobia. Y cuando algo te agobia es porque ya es urgente e importante.

3.- Enfócate.- Evita estar en un lugar que te cause distracciones y procura lograr un ambiente que te permita concentrarte. No estoy en contra de la música para estos quehaceres, pero cuando es algo instrumental, que sólo relaja y evita te pongas a cantar la letra de tu canción favorita mientras estás escribiendo un artículo (eso me dijo el primo de un amigo).

4.- Programa el tiempo.- El organizar y establecer un horario tanto de trabajo como de descanso es válido y significativo para lograr tus objetivos y no distraerte en otras cosas. Respeta ambos, tanto el tiempo y la frecuencia de descanso, como los de actividad. Ambos son importantes.

5.- Establece fechas límite.- Es obligatorio poner fecha de término. Si tienes la suerte o ventaja de no tener una fecha límite porque nadie te la impuso en regla o política, aprovecha tu capacidad de volverte disciplinado mediante una programación del tiempo que tú mismo diseñes. Ahí tienes tu oportunidad.