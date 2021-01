Año nuevo, vacuna nueva. Por fin se ha iniciado la aplicación para el personal de salud que muy merecido lo tiene. Ya son varios mis amigos y conocidos que se han vacunado y he escuchado sus testimonios para poder plasmarlos en esta columna junto con algunos datos que varios pacientes me han preguntado debido al temor de generar una reacción adversa; ante ello, es importante primero hablar del riesgo-beneficio. Vacunarse contra el Sars Cov 2 implica mucho menor riesgo de obtener un daño por la colocación que el beneficio que vamos a generar, aún así, todas las vacunas tienen cierto riesgo, la mayoría diminuto y entre ellas, según el laboratorio fabricante, se encuentra la anti-covid19. No dudo de la preocupación que esto causa, igual si me la fueran a aplicar estaría muy nervioso, pero, pese a ello, me encantaría poder obtenerla, situación que por estar laborando en un hospital privado no se ve muy cercana, aunque sin duda vale la pena.

Pero hablemos un poco más sobre la vacuna que se estará aplicando en nuestro país: su fabricante es Pfizer Inc. y BioNTech. Es una vacuna de ARN mensajero, ósea, una proteína, partícula de un gen, que fue elaborada de manera sintética, es decir, no te inyectan parte del virus ni tampoco un virus atenuado como las malas lenguas cuentan.

Para lograr la inmunidad con la vacuna, que por cierto se piensa que será de un año y alcanzará 95% de efectividad, se requieren dos dosis, la segunda se aplica 21 días después de la primera y ambas son en el brazo. Esta vacuna es recomendada para todas las personas mayores de 16 años y solamente tiene dos importantes contraindicaciones: la primera es no tener alergia a la vacuna (pero esto se sabrá luego de que te la apliquen) y la segunda es no tener Covid 19 y, si te dio, que ya hayan pasado 3 semanas de la recuperación o que tengas una prueba de PCR negativa. Así que, en realidad, si tienes fiebre, tos o algún síntoma de la enfermedad, deberías de realizarte una prueba previa a la primera dosis. Por ahí también se dice que no debemos tomar alcohol tras la aplicación, pero eso es en el caso de la "vacuna rusa", aunque, para la vacuna Pfizer, tampoco se recomienda durante el primer mes para no confundir con efectos adversos.

Algunos colegas a quienes ya se les ha aplicado la vacuna refieren que la inyección es prácticamente imperceptible, pero tres horas después se inicia un dolor leve en la zona de la aplicación. Otros han comentado que dentro de las primeras 24 horas presentaron fiebre y dolor de cabeza, ambos tratados con paracetamol desaparecieron.

Vacunarse es como llegar a la luna, un respiro más para vencer el trago amargo de 2020, un gran paso para la humanidad y una vía para nuevamente poder salir de casa. Si les soy honesto, ya tengo un plan para apenas me termine de vacunar: iré corriendo a casa de mis papás, los abrazaré y besaré, luego repetiré la misma dosis con mis abuelos. ¡Qué emocionante! Ya la espero con ansias, pero mientras a ser pacientes.