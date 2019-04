Desde Yucatán se fortalecieron lazos económicos entre México y EU

Israel Cárdenas/MÉRIDA

Ante directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió este viernes seis compromisos para fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países, y señaló que una de las decisiones será desarrollar el Sureste del país con proyectos como el tren maya.

“Va el tren maya, va ser algo muy importante para integrar el Sureste, ya estamos trabajando en los proyectos lo más pronto posible, va ser una muy buena inversión”, afirmó López Obrador con relación al proyecto más importante del Gobierno Federal para esta región del país y su construcción en el tramo Yucatán.

De gira de trabajo por esta entidad y acompañado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, López Obrador atestiguó la Firma del Acuerdo entre los Sectores Privados de México y Estados Unidos, en el marco de la US-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México, que inició el jueves y concluyó este viernes en Mérida.

Asimismo, encabezó un encuentro en Ticul con los beneficiarios de los nuevos programas sociales del Gobierno Federal. De lo que se informa en nota aparte.

Respecto del primer acto que se realizó en un hotel de la avenida Colón, se trata de la firma del acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial de México y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sobre el cual el Presidente declaró estar de acuerdo con los términos del documento firmado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas Donohue declaró que el éxito económico de México es el éxito económico de los Estados Unidos, y precisó que 1.7 mil millones de dólares cada día es lo que se mueve en el comercio entre ambos países.

Agregó que México es el tercer aliado de comercio más grande, el tercer mercado más grande y es el hogar de 110 mil millones de dólares en inversión extranjera directa.

Asimismo, indicó que medio millón de personas cruzan ilegalmente la frontera todos los días para trabajar, para ir a la escuela, para ir de compras y para el turismo.

“La Cámara de Comercio de los Estados Unidos está trabajando para que se entienda bien en todo nuestro país, porque una de nuestras prioridades más importantes es preservar la relación tan vital entre Estados Unidos y México, para la prosperidad continua de nuestra gente y para fortalecer el futuro”.

“Señor Presidente aplaudimos su compromiso de fortalecer el Estado de Derecho y nosotros ofrecemos poner nuestra alianza en estos esfuerzos. Esta es un área donde los negocios y el gobierno pueden trabajar de manera conjunta”.

El US-México CEO Dialogue finalizó con éxito en el Estado. (José Acosta)

Dinero para invertir

En su turno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, explicó que las discusiones entre las organizaciones empresariales de México y Estados Unidos este jueves en Mérida, se dividieron en tres grandes capítulos.

El primero fue el de financiamiento, en el que se llegó a la conclusión de que hay dinero para invertir y que este dinero va a ser bien canalizado en la medida en la que estas pláticas conduzcan a encontrar mejores proyectos en los cuales invertir. “Pero existe el dinero, que es la buena noticia”, dijo.

Agregó que el segundo eje fue el análisis de que actualmente en el mundo se compite a través de grandes bloques y que a ellos corresponde incrementar la competitividad del bloque de Norteamérica.

Apuntó que el tercer eje abordado fue la importancia de mantener las fronteras eficientes, “que entendamos todos y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, nuestra preocupación porque estas fronteras siempre se mantengan abiertas, libres, eficientes y que no confundamos problemas de migración con problemas de comercio y problemas de industria”.