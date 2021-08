¿Cuáles son las medidas que deben tomar las mujeres con Covid que dan leche materna?

MÉRIDA, Yucatán.- La presencia del coronavirus Covid-19 ha afectado de manera importante la salud de millones de personas; sin embargo, la embarazadas con el virus no transmiten la enfermedad a través de la leche materna, lo que la posiciona como el mejor alimento del mundo para fortalecer a los bebés para el resto de su vida, señaló la pediatra Silvia Ortiz Aguirre.

Dijo que en el panorama actual el número de mujeres que dan pecho disminuyó considerablemente por la desinformación que existe sobre el tema, pues el principal temor es el miedo al contagio cuando eso no puede pasar.

“Las mamás que son positivas al Covid-19 deben seguir un proceso estricto de higiene para proporcionar a su bebé el alimento que requiera, no se debe dejar de dar y tampoco reducir las tomas”, aseguró la especialista.

Informó que el proceso adecuado es lavarse bien las manos y colocarse de manera correcta el cubrebocas, pues son las gotas de la saliva el medio donde se puede dar el contagio. Es importante que la madre no lave sus senos cada vez que vaya amamantar, porque puede lastimarse al ser una zona sensible.

“A las mamás que he atendido que presentan el virus, el primer paso que opté por hacer fue darles la confianza para que estén tranquilas, ya que si de por sí el proceso de lactar es estresante y cansado, la preocupación por estar enferma por un virus que ha matado a muchas personas sube al por mayor. Las mujeres deben saber que pueden seguir dando este alimento a libre demanda siempre y cuando se sientan bien”, añadió.

Ortiz Aguirre, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, precisó que si se toma algún medicamento se le tiene que consultar al médico si se suspende o no esta práctica, porque muchas mujeres “con solo tomar un paracetamol dejan la lactancia”.

Muchos medicamentos actualmente no interfieren ni en la producción de leche y tampoco pasa a través de ella para causarle daño al menor, “pero siempre es importante consultarlo, sobre todo en estos momentos donde el virus puede causar daños importantes en el cuerpo humano”.

Desmentir mitos sobre la leche materna

Es por ello que es importante erradicar la desinformación sobre el tema, desmentir varios mitos, como el que después de seis meses solo es agua o que la mujer no produce suficiente leche porque se extrae solo una onza, ya que el mejor extractor es el bebé, pues “cuando realizan el proceso del amamantamiento no solo esa cantidad pueden succionar si no muchísima más”.

La leche materna contiene más de mil compuestos: hormonas, enzimas, inmunoglobulina, linfocitos, así como otras sustancias que protegen al bebé del virus, hongos y bacterias, pero lo más importante es que genera que tenga una mejor microbiota, lo que asegura que en un futuro disminuye el riesgo de que presenten enfermedades crónico degenerativas, como diabetes, hipertensión, obesidad, problemas de colesterol, entre otros.

Ortiz Aguirre asegura que el proceso de brindar una lactancia exclusiva no solo gira en torno a la madre, sino también a la pareja, familia y en general toda la sociedad, pues se debe permitir ofrecer este alimento a pesar de que se tengan jornadas laborales, no se debe prevalecer el alimento de formula en donde en estos momentos se “bombardea” a la sociedad con este tipo de anuncios, cuando ninguno alimento contiene todos los beneficios de la leche materna.

Beneficios para las madres

Para las madres los beneficios de una lactancia materna exclusiva son:

Reduce el padecimiento de enfermedades como hipertensión, sobrepeso y obesidad, diabetes, al igual que cáncer de mama y otros, sobre todo cuando ésta dura más de 12 meses. œ

La Ley establece que las madres trabajadoras podrán decidir entre contar con dos reposos extraordinarios de media hora por día o bien, un descanso extraordinario de una hora por día para amamantar o para realizar la extracción manual de leche. Para ello deberán contar con un espacio adecuado e higiénico al interior de su centro de trabajo, además de tener acceso a capacitación y fomento de la lactancia.

