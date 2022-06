La razón por la cual los libros de cuentos me fascinan es porque tienen la magia de hacerte sentir como lector que entras a una casa con muchas habitaciones y en cada una hay un mundo completamente distinto al otro por descubrir. Cuando terminas un cuento cierras la puerta, pasas la página y abres otra puerta con la expectativa de no saber qué va a ocurrir ahora. En cambio la novela es una sola habitación, donde una vez que abres la primera página sabes que ahí te quedarás por bastante tiempo.

Pero con el libro “Un juego abismal” (Editorial BUAP) de Adán Medellín por primera vez sentí algo diferente, desde estar en la primera fila frente a un ring de boxeo y sentir el olor a sudor y sangre, hasta estar sentada en la primera fila de un partido de fútbol donde casi casi se escuchan los latidos del corazón del jugador que tiene todas las miradas y la presión de cientos de personas en un solo pie. Como en el juego, en este libro nos toca ser espectadores de cerca de la derrota, la traición, la perversidad y la violencia; es como dice Luis J. L. Chigo sobre él: “es una invitación a leer sin límite de tiempo en donde el desafío es pelear a la contra”.

Los cuentos de Adán siempre nos confrontan, nos desafían, nos dejan con algo, sea coraje, asombro, impotencia, rabia, nostalgia o desilusión. En este caso, el libro abre con “Méndez, medio ofensivo”, un cuento a modo de crónica periodística, y cierra con el que lleva el título mismo del libro, un cuento sumamente doloroso; creo que la elección del primer y el último cuento siempre es una gran decisión para el autor, y en este caso se hizo con gran acierto.

La gran virtud de la narrativa de Medellín es el trabajo de engranaje con las palabras para lograr verosimilitud y mantener la atención del lector hasta el punto final, hasta la última caída. Decía Truman Capote que el cuento “cuando es explorado seriamente, es el más difícil y el más riguroso de los géneros en prosa existentes”, y me parece que Adán se toma muy en serio todo lo que escribe. Tan en serio que no lo decimos a la ligera, se ha ganado los premios Bellas Artes de Literatura en las categorías de Cuento (2017) y Ensayo Literario (2019), el Premio Nacional de Relato Sergio Pitol en 2007 y el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2019, entre otros más que no son sólo el reconocimiento a su dedicación y talento, sino la muestra de que la buena literatura se reconoce, la escrita seriamente como lo hace Adán, la comprometida con el lector y la que sublima finalmente, como todo arte, esta realidad que nos agobia a diario, él con su prosa la vuelve seductora y logra atraparnos a los lectores de primera fila, a esos que nos gusta oler el sudor y la sangre, sentir la adrenalina de los jugadores, en tiempo real o en papel, para sentir que estamos vivos.