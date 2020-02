Hace unos días leía el artículo “Libros que nunca leeré”, de Arturo Pérez-Reverte, que en esencia plantea que todo aquel con una biblioteca enorme llega a la conclusión de que la vida no le alcanzará nunca para leer todos esos libros. Al terminarlo se lo envíe a la primera persona que conozco en esa situación.

Bien dice el autor en este texto que “raro es no advertir el corazón y la cabeza de un ser humano tras un repaso minucioso a los libros que tiene en casa”, pues los pocos o muchos libros que tenemos nos definen, dan una pauta de quiénes somos, incluso cuando algunos de ellos no los hayamos leído por falta de tiempo, pues, como dice Gabriel Zaid, hoy es más fácil adquirir libros que dedicarles el tiempo que se merecen, porque la productividad moderna y el ritmo de vida actual demeritan nuestra calidad de vida y nuestros ánimos e impulsos para darnos el privilegio de unas horas de lectura al día.

El tiempo para leer o para la conversación se ha reducido ante esta marea de compromisos y cosas por hacer. Y es que, por ejemplo, aunque Sócrates desconfiaba de los libros, porque los consideraba letra muerta, sí creía en el poder del habla viva, de la conversación, en dialogar para enriquecer el pensamiento humano. Hoy cada día tenemos menos tiempo para las pláticas y los diálogos en persona; las conversaciones a través de lo digital se reducen a monosílabos, emoticones o stickers, y aunque es divertido en ocasiones informales, en otras son el motivo de la falta de comunicación que irónicamente en estos tiempos abunda y nos genera tanta angustia y desasosiego.

“La cultura es conversación”, dice Zaid, y debiéramos tal vez retomar la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo “una conversación que nace de la tertulia local; pero que se abre a todos los lugares y a todos los tiempos”. Fueron nuestros abuelos los que disfrutaron de la costumbre tan yucateca de “tomar el fresco” y salir todas las tardes a platicar a la puerta de la casa, o la charla en los cafés, en las cantinas o en los parques.

Hoy, cuando voy en automático manejando el automóvil entre el estrepitoso tráfico de esta nueva sucursal de la Ciudad de México, sumida muchas veces en pensamientos sin relevancia, no he podido dejar de sonreír cuando me encuentro con gente charlando en un café, leyendo en una banca, mamás jugando con sus hijos, enamorados que se dan tiempo para el amor (así de redundante) y grupos de amigos que se divierten y charlan en algún restaurante, y nadie con su celular en la mano; sonrío porque cada vez tenemos menos de esos momentos.

Hay miles de libros que nunca llegaremos a leer, pero que no haya conversaciones que dejemos de hacer, que no deje de haber tiempo para lo verdaderamente importante que es vivir, no sobrevivir.