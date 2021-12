Son las épocas en que abundan las listas de los mejores libros del año, un tanto polémicas porque finalmente cada lector tiene sus propios gustos e intereses, pero la mayoría de las veces estas listas son dadas por escritores de renombre y eso ocasiona, tal vez, que siendo simples lectores nos sintamos abrumados o conflictuados cuando no coincidimos con sus enumeraciones.

La avalancha de novedades editoriales, por un lado, nos dan luz en cuanto al panorama editorial de este 2021 que acaba y que, según la Caniem, tendrá un incremento del 35% en comparación con 2020, pero por otro acrecienta esa sensación de angustia al querer leer y estar al día con las novedades que todos comentan y vamos así perdiendo nuestro valiosísimo tiempo en leer libros “inflados” de promoción y marketing que nos decepcionan pronto y nos llenan de libros que dejaremos en el olvido.

La falta de tiempo y ánimos para leer fueron los motivos para que este año fuera el que menos he leído desde aquel 1994 cuando llegó a mis manos como un obsequio “El retrato de Dorian Gray” de Óscar Wilde, ese libro me abrió la puerta para descubrir el mundo literario. Este año regresé a él, con Dorian Gray en la adolescencia descubrí que la belleza es una máscara peligrosa que esconde perversidades, muchos años después al releerlo ahora descubro la prosa fantástica de Wilde, los subrayados que ni recordaba haber hecho y por qué, y además con tinta roja, cosa que no haría jamás hoy, pero son las huellas de una lectora incipiente con la que me reencuentro y ambas vuelven a asombrarse en el momento crucial de este libro cuando Dorian descubre su retrato ante Basilio Hallward, unas líneas magistrales que describen el horror: “Un grito de espanto salió de los labios del pintor cuando vio […] en aquella expresión algo que le llenó de asco y de terror”.

Releer es una forma de reencontrarnos, de abrir las páginas y dejar que caigan o asomen los recuerdos de la primera vez que leímos ese libro. Es claro que nadie lee el mismo libro dos veces, siguiendo la sentencia de Heráclito, la experiencia es distinta, nosotros somos distintos. Releer los buenos libros nos ayuda a descubrir nuevos horizontes tanto de la lectura como de nosotros mismos.

Así este año leí poco, pero releí mucho, disfruté releer “Cuentos de Eva Luna” de Isabel Allende, en un libro nuevo; releí a Sor Juana, como cada año, imprescindible, y a Sabines y Rosario Castellanos, porque la poesía es lo que más vale la pena releer. Releí desde el celular “Piélago” de Irma Torregrosa, porque la textura de sus versos me lleva al mar. Releí también “Seda” de Alessandro Baricco, un libro lleno de erotismo y sensualidad. Y así cierro creyendo totalmente este año que, como dice Cristian Vázquez, “releer también es dejar que los libros nos lean a nosotros y nos cuenten cómo hemos cambiado”.