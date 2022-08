Hacer es la mejor forma de decir

José Martí

Hace algunos meses, el colega Cristóbal León Campos empleó en su columna esta frase del prócer cubano –la cual hoy me apropio– para señalar que ella: “nos recuerda lo efímero de las palabras cuando no son acompañadas de los hechos que las sustenten, sea esto en el amor, el trabajo, la amistad o cualquier otro tipo de socialización humana”. Reflexionar o leer sobre la condición humana, lo que decimos, prometemos o juramos, no es nada si en efecto no hay hechos que respalden lo que, de otra forma, sería aniquilado por el viento o por el tiempo. Y es que no se trata de que haya “hechos” sólo como acciones condicionadas a manera de prueba, sino como una parte genuina de nuestra verdadera razón de ser. Congruencia humana.

Dar lectura, por ejemplo, a “El arte de amar”, de Erich Fromm, parte del pensamiento hacia el amor. Cuando lo tuve en mis manos, mi primer pensamiento fue: ¿aquí dirá lo que es el amor? Como si existiera única respuesta al estilo Real Academia Española que abordase el todo en una oración. Pero no. La obra de Fromm lo arropa desde sus aseveraciones universales al mismo tiempo de que reflexiona en torno a las particularidades que pueden observarse, amar a otro o a uno mismo, entre otros, para poder alcanzar este punto en donde, como reza el título, concebimos que el amor es un arte. Como tal, es algo al alcance de todos, aunque requiere compromiso, disciplina, madurez artística y, claro, aprendizaje. Nadie nace sabiendo tocar un instrumento o conociendo la técnica del ballet; nadie nace sabiendo a amar.

Las condiciones humanas van en una explosión de aristas infinitas. Por ejemplo, en “El hombre en busca del sentido”, Viktor Frankl retrata su propio proceder para descubrir lo que planteó como logoterapia: la noción de sanar a través del sentido. Este libro es referido desde la filosofía, psiquiatría e incluso la literatura porque, una vez más, la razón humana que es nuestro todo no permite que se le encierre en fronteras imaginarias. Frankl, como es sabido, vivió en carne propia la humillación a la subsistencia misma al ser prisionero en un campo de concentración; si bien no es necesario “sumar puntos” de quién tiene la existencia más trágica, es algo digno el hecho de que el autor pueda sumar conocimientos con experiencias y desde la psiquiatría llegar a este punto donde nos delega la esperanza y la posibilidad tangible de lograr ir más allá de las dificultades que nos acongojan, de recibir orientación, de no minimizar lo adverso, pero sanar para seguir adelante.

Cuando las emociones hostiles nos superan es complejo que sólo las palabras de ánimo nos reconforten, mucho menos pensar en un libro. Pero sí hay las fuentes y siempre las habrá. No necesariamente tenemos que estar pasando por un mal momento para echarle un vistazo a nuestra estabilidad, la salud mental que es fundamental, o las relaciones interpersonales que nos unen. Porque podemos leer mucho, pero a veces también es importante leernos a nosotros mismos.