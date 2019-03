Cuatro municipios solicitan al Congreso 'adecuar' legislación

Israel Cárdenas/Mérida

Los ayuntamientos de Celestún, Conkal, Kantunil y Chemax solicitan al Congreso del Estado la creación de una Ley de Hacienda, reformas a la de Ingresos y la desaparición de organismos, como los sistemas de agua potable.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, Víctor Merari Sánchez Roca, explicó que en el caso de Conkal, en su propuesta original aprobada en diciembre pasado estableció la posibilidad de recibir recursos para pagar pasivos, como los laudos laborales a favor de ex trabajadores.

“El Ayuntamiento de Conkal pide una modificación para que en ese rubro exista la posibilidad, aunque sea remota, de recibir dinero de la Federación o del Estado para pagar laudos”, mencionó.

No obstante, aclaró que si la Ley de Ingresos dijera que el municipio puede recibir recursos estatales o federales para pagar los laudos, “el que los vaya a recibir es otro tema”.

Sánchez Roca agregó que Celestún solicitó reformas a su Ley de Ingresos, mientras que Chemax y Kantunil proponen la desaparición de sus sistemas municipales de agua potable.

“Los sistemas municipales de agua potable no tienen ni personalidad jurídica, ni activos ni empleados, no existen. En los municipios se cobra una cuota que no es obligatoria y se paga en el Palacio Municipal, por lo que no tiene sentido que exista, por eso piden desaparecerla”, detalló.

Agregó que en el caso de Conkal se pide modificar su Ley de Ingresos; se considera que se necesita más información, pues los cobros propuestos por el uso de suelo son excesivos.

“Para construcción de fraccionamientos pasaba de 0.05 centavos el metro cuadrado a .50, que es prácticamente mil por ciento; vamos a requerir más información al municipio para que indique los motivos de su propuesta”, dijo.