Leo Dan y Alberto Vázquez prometen noche mágica este jueves

Guadalupe Adrián/MÉRIDA

Entre bromas, chistes y risas los cantantes Leo Dan y Alberto Vázquez ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del concierto que presentarán en esta ciudad este jueves, a las 9 de la noche, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Los cantantes manifestaron que la gente podrá disfrutar una velada romántica, en la cual cada uno cantará sus éxitos, pero interpretarán un tema a dúo que no quisieron dar a conocer. Los artistas hicieron énfasis en que el público podrá disfrutar de una noche mágica, con éxitos que los han hecho estar vigentes por más de 50 años.

En punto de las seis de la tarde ambos cantantes salieron para platicar con los representantes de los medios de comunicación que se dieron cita en un conocido hotel de la ciudad, entre bromas y anécdotas respondieron todos los cuestionamientos de los reporteros que desde temprano se dieron cita en el lugar para conocer los detalles de su concierto.

El mexicano y el argentino forman parte de la generación de oro de la música, están consolidados como estrellas, pues también actuaron en diversas cintas y por primera vez están de gira juntos y ofrecerán en Mérida una noche espectacular con orquesta, coros, mariachis y cantando a dueto, cabe señalar que antes el argentino compartió el escenario con los Teen Tops y Napoleón.

Respecto a la canción “Te he prometido”, de la película “Roma”, de Alfonso Cuarón, que ganó el Óscar y el Globo de Oro, Leo Dan dijo que a raíz de eso muchos cantantes anglosajones le han pedido que escriba temas para ellos.

“Esta melodía le gusto a Harrison Ford, a quien le hice llegar a través de mi disquera una colección de mis discos, es bonito que Cuarón con sus películas nos abra las puertas de Hollywood a todos los latinos desde cualquier ámbito, cantantes, actores, fotógrafos, camarógrafos, etc”, aseguró.

Por su parte, Alberto Vázquez recordó sus inicios en el teatro Fantasio con el actor de teatro regional, Héctor Herrera “Cholo”, en las famosas tandas; dijo que está contento de iniciar su gira al lado del cantante argentino en Mérida, ciudad que le trae gratos recuerdos.

“Me gustan mucho los papadzules, tengo muchos recuerdos de Yucatán cuando llego a las obras de Cholo le digo, traigo mis arreglos musicales ¿con quién voy a tocar? Me dice, aquí hay orquesta, pero me consiguió unos músicos yucatecos Los Aragón, excelentes, por lo que Cesar Costa y yo nos los llevamos a la Ciudad de México y fueron un gran hit estos muchachos”, recordó.

Destacó que son cuatro fechas en las que acompañará a Leo Dan en esta gira, decidió sumarse porque el anterior proyecto estaba muy desgastado, no había algo nuevo y menos daba para más, en esta nueva etapa dijo que está muy contento pero no se carga de trabajo porque es importante la salud y la familia.

Boletos

El precio de los boletos es VIP, mil 860 pesos, Oro, mil 460 pesos; Plata, mil 260 pesos; general, 660 pesos.

Se pueden adquirir en ADO Mérida CAME, Valladolid, Campeche, Cancún Centro, Chetumal Insurgentes, Playa del Carmen 5ta Avenida, Soriana Cancún, Terra Viva Cancún, Ópticas Espadas Suc. Gran Plaza, Montejo, Plaza Altabrisa, Plaza Las Américas, Plaza Patio, Redicom Gran Plaza, Teatro Fantasio, Teatro Armando Manzanero y Tusboletox.mx.