León-Tigres, la final

Como era predecible, el León de Ignacio Ambriz está en la final del futbol mexicano y tendrá como rival al complicado Tigres de Ricardo Ferreti. La Fiera cumplió una temporada de ensueño y aunque sufrió en las semifinales ante Águilas del América, luego del empate global a un gol, se encuentra en la última etapa, correspondiendo a la lógica, que a veces es inexistente en el balompié. Por otro lado, Tigres está también en el último tramo y le tocó drama en la semifinal ante Monterrey y de la misma manera el global fue 1-1. Supongo que la final va a ser muy pareja.

Me gustaría que ambos equipos sean ofensivos y hagan encuentros atractivos para los aficionados y que se preocupen más por generar acciones aguerridas.

Para el recuerdo histórico el tema de la contingencia ambiental que obligó al América a ir a Querétaro para celebrar el partido de ida. Este tema debe quedar como antecedente para reglamentar lo que se hará en caso de problemas externos como la contaminación, para no deje pasar los días en la toma de decisiones. Para la anécdota que León ganó como visitante a las Águilas, que a su vez doblegaron al León en el Bajío. América se quedó a un gol pero no supo cómo, e incluso echó mano del yucateco Henry Martín cuando la presión era mayúscula. Nunca llegó esa anotación para los de Coapa, que pelearon hasta los últimos instantes.

León es el favorito para el título y su gente está emocionada con el pase a la gran final. La Fiera impuso números y récords con mucha autoridad pero le falta el paso más importante: ser campeón. Queda la duda si tendrán el mismo potencial que en el torneo, pues al América no pudieron ganarle y avanzaron por mejor posición en la tabla. La expulsión de Rubens Sambueza es un tema que ha desatado polémica en las redes por su pasado americanista. Independiente de eso, es un jugador que pierde la cabeza y su mal comportamiento lo tendrá ausente de la final. Ha sido tres veces expulsado en Liguilla. También hay que agregar que no tendrán a JJ Macías. Seguramente Ambriz tomará cartas en el asunto.

Por otro lado, América tendrá que analizar el rendimiento del chileno Nico Castillo, sin gol en la postemporada y blanco de las críticas de los mismos americanistas. El mismo Castillo fue humilde al referirse a que no le salieron las cosas con América. Valiente al aceptar que no cumplió con las expectativas.



Ahora bien, Tigres, el otro finalista, alcanza su séptima final desde 2011 y ha salido con el brazo en alto en cuatro de ellas. Avanzó como segundo lugar general y eso confirma que se puede tener regularidad tanto en el torneo como en la postemporada. Tigres avanzó al dejar en el camino al Monterrey, su acérrimo rival y mucho tuvo que ver que nulificaron a Funes Mori.

Hay una fuerte crítica que Monterey jugó a defender su gol, pero por otro lado Tigres tuvo el mérito de frenarlos. Por cierto que su afición es tremenda, una de las mejores del balompié nacional. También León puede presumir del apoyo a los suyos.

Si hay alguien a quien se debe considerar por su peso en la final es al francés Gignac, que es un verdadero ídolo para los fanáticos felinos.

No solamente por sus goles, sino por la manera como influye dentro y fuera del terreno de juego. 20 goles en 32 juegos de Liguillas en México, un dato que no debería ser considerado superficialmente. Este jueves será el primer choque a las 20:45 en el Estadio Universitario y la vuelta el domingo a las 20:06 en el Nou Camp.