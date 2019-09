Redacción/MÉRIDA

En un final de película, Leones, que hasta la octava entrada perdía 3x4 ante Guerreros de Oaxaca en el parque Kukulcán Álamo, revivió gracias a un grave error de los visitantes y terminó por ganar esta noche 5x4 en el cuarto juego de esta serie, que ahora está 3 a 1 a favor de los melenudos dentro de la Zona Sur de la Liga Mexicana

En la cuarta baja cuando Oaxaca ganaba 2-0, vino un home run del Pepón Juárez. Lamentable no había nadie embasado, por lo que la diferencia solo se redujo a 2-1.

El quinto juego de la serie será este domingo en Mérida.

En el quinto episodio, con un batazo de Moisés Sierra justo hacia el jardín central, la visita hizo dos carreras más. En el mismo quinto Leo Heras pegó un batazo al fondo del patio, por la izquierda y acercó a los melenudos 4-2. Pero el despertar de los locales no quedó ahí pues vino un hit de Jonathan Jones con el que Walter Ibarra marcó el 4-3.

En un momento Leones tenía corredores en primera y tercera base con solo un out. Lo que obligó a que Guerreros hiciera una pausa para dialogar en el montículo.

Vino el octavo rollo. Guerreros seguían maniatados. Turno de Leones. Entonces, sin outs, vino un batazo de Art Charles que parecía no llevar mucho peligro pero la pelota fue a dar a la barda, el jardinero resbaló, la pelota se alejó, la tuvo que ir a buscar otro jardinero y lanzó a tercera base justo cuando Charles se barría y llegó limpio a la colchoneta. Pero luego lo poncharon.

En la novena entrada, por fin vino la reacción de Guerreros, que llegaron a tener a dos en base al mismo tiempo, pero no aprovecharon. Entonces vinieron los Leones. Cayó el primer out y el segundo, pero vino un batazo flojo de Alex Liddi a tercera, era un tercer out inminente pero el receptor en primera, Alex Valdez, no la cachó y Liddi llegó limpio a primera.

Después tocó el turno a Xavier Scruggs, última esperanza para los felinos. Conectó un hit que se fue raso hacia los jardines, lejos, lejos. El corredor de Leones que estaba en tercera no tuvo problemas en llegar a home. Leones ganó 5x4 y este domingo jugará nuevamente en casa el quinto partido de la serie. que podría ser definitivo. Oaxaca debe ganar para no quedar eliminado.

En cuanto a las otras tres series de playoffs de la Liga Mexicana, siempre en la Zona Sur Diablos Rojos de México va 2-0 arriba de Tigres de Quintana Roo, y, en la Zona Norte, Toros de Tijuana va ganando 2-0 su serie a Saraperos de Saltillo, Monterrey supera 1-0 a Monclova y el segundo juego de esta última serie fue suspendido por lluvia.