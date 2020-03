MÉRIDA.- Entre las caras nuevas que hay en las filas de los Leones de Yucatán para la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), sobresale la presencia del joven Marco Tulio Jaime y del cañonero Fernando Pérez, dos jugadores que están llamados a ser protagonistas debido a la garra y entrega que han demostrado en sus anteriores equipos.

Marco Tulio apenas tiene 23 años de edad, pero cuenta con una importante experiencia, la cual adquirió en los Bravos de León, además posee una chispa inigualable jugando las paradas cortas, situación que llamó la atención de la directiva de los melenudos, quienes después de varios intentos lograron adquirir sus servicios.

“No me esperaba el llamado de los Leones, cuando me dieron la noticia estaba en Guasave, la verdad es que me puse muy contento, agradezco la confianza que tuvieron en mí. Vengo a ayudar al equipo, hay mucha competencia por eso daré lo mejor de mí, seguiré jugando agresivo para ganarme a la afición”, apuntó el campeón mundial Sub-23 con México.

El parador en corto, quien peleará la titularidad con Jorge “Flow” Flores, debutó a los 19 años de edad con los Toros de Tijuana y al año siguiente se unió a la novena de León para ganarse la titularidad, gracias a su versatilidad y chispa tanto en su ofensiva como en su defensiva.

“Siempre me ha gustado el equipo (Leones de Yucatán), las veces que me tocó ser visitante me enamoré de la ciudad y de la increíble afición. Además, los colores verde y negro son mis favoritos”, indicó el nacido en Phoenix, Arizona.

"No me esperaba el llamado de los Leones, cuando me dieron la noticia estaba en Guasave, la verdad es que me puse muy contento”, Marco Tulio (centro).

De igual manera dejó entrever sus ganas de portar la franela de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque sabe que para eso deberá ganarse la titularidad con las fieras.

Por su parte, el cañonero Fernando Pérez coincidió con Jaime en el tema de que hay una buena competencia en todas las posiciones, y dejó en claro que eso es importante, ya que se cuenta con un equipo competitivo.

El utility de Ensenada, Baja California, está consciente de que llegó a una novena con peloteros de mucho poder ofensivo, sabe que no será fácil lograr la titularidad, aunque señaló que aportará en cualquier momento que sea requerido.

“Estoy muy agradecido con la directiva por hacer posible mi llegada, sé que vengo a ocupar la plaza de un gran pelotero como es José Samayoa, por quien fui cambiado, eso me hace sentir más comprometido. Vengo a darlo todo para mostrar mi mejor beisbol y así ayudar al equipo y al mánager, en lo mental también estoy preparado”, explicó el toletero de 26 años de edad.

"Estoy muy agradecido con la directiva por hacer posible mi llegada, sé que vengo a ocupar la plaza de un gran pelotero como es José Samayoa, por quien fui cambiado” , Fernando Pérez.

Finalmente, Los Leones de Yucatán hicieron a un lado sus tradicionales colores de uniforme para enfundarse en una camisa morada, esto para demostrar su apoyo al paro nacional de las mujeres denominado "Un día sin nosotras".

El entrenamiento de ayer tuvo como novedad la llegada del pitcher dominicano Carlos Ramírez, quien de inmediato, comenzó a hacer trabajos de bullpen, bajo la supervisión del coach de pitcheo Octavio "Tavo" Álvarez.

Gerónimo Gil trabajó con equipo casi completo, ya que el lanzador panameño Enrique Burgos es el único que no ha reportado