Marco Tulio Jaime no pierde las esperanzas de poder debutar con los Leones

MÉRIDA, Yucatán.- Es cierto que mucha incertidumbre gira en torno a un posible arranque de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), sin embargo, algunos peloteros como es el caso de Marco Tulio Jaime mantienen las esperanzas de que pueda debutar con los Leones de Yucatán en el circuito veraniego.

El parador corto de 23 años de edad, quien se encuentra con su familia en San Luis Río Colorado, Sonora, señaló que hay que ser pacientes y esperar lo que los presidentes de los 16 equipos, directivos de la LMB y sector salud decidan sobre lo que pasará con la campaña, aunque él confía en que se pueda jugar y presentarse como melenudo.

“Hay que tener mucha paciencia, espero pronto volvamos a Yucatán, pero para eso hay que cuidarnos y protegernos lo mejor posible. En lo personal estoy ansioso y algo nervioso por lo que será mi debut con los Leones, uno de los equipos más importantes de la LMB”, comentó Jaime, quien fue firmado por los melenudos a finales de 2019.

En los últimos días se ha rumorado que la temporada 2020 se podría cancelar por los problemas sanitarios en los que se encuentra el país, aunque todavía la LMB no ha dicho nada al respecto.

Por lo pronto, Marco Tulio, integrante de la Selección Mexicana campeona del mundo Sub-23, en 2018, se mantiene haciendo trabajos físicos en un pequeño gimnasio que instaló junto con su madre, dentro de su casa.

“Me he mantenido entrenando durante estos días, mi mamá me ha ayudado mucho en mi preparación, la verdad es que estoy muy motivado por pertenecer a una novena como lo es Yucatán, ya quiero batear de nuevo en el “Kukulcán”, uno de los campos que más se me acomoda”, indicó el nacido en Phoenix, Arizona.

Marco comenzó su andar en la Liga Mexicana en 2016 con los Toros de Tijuana, organización que al año siguiente lo envío a los Bravos de León.