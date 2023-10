Entrañas de la inocencia

Actualmente se habla de una normalización a la violencia de todo tipo, nos hemos estado enfrentando a situaciones deleznables que nos hacen sentir impotentes, ignorados por las autoridades, y en vez de considerarnos de cierta manera seguros, el índice de la delincuencia va en aumento y, por lo tanto, nuestra vulnerabilidad está a la máxima potencia, pero lo peor de todo, es que a la mayoría de las personas ya no sienten como alarmante esta situación, ¿será que estamos enfrentando un entumecimiento generalizado social en donde “ya ni modo”, “es el pan de cada día”?

“Cartucho” (1931), libro sobre la Revolución de la escritora mexicana Francisca Ernestina Moya Luna, mejor conocida como Nellie Campobello, cuenta con 57 relatos sobre lo que vivió de pequeña en la vorágine de la Revolución Mexicana. La mayoría dice que la escritora va desarrollando en el papel las situaciones que muchos quisieron omitir, pero lo interesante de estos escritos es que la visión y los recuerdos son desde las entrañas de su inocencia, realidad sangrienta desde su normalización; lo que me hizo pensar en nuestro presente tan perturbado.

Las balas ya no la espantaban, los muertos no la incomodaban, al contrario, llegó a encariñarse con ellos, eran su fuente de pláticas inagotables de su día a día. Desde la ventana de su casa, los veía yacer en el pavimento dentro del charco de su propia sangre, le emocionaba acechar cada tanto para percatarse de que todavía siguieran ahí: “Un día, después de comer, me fui corriendo para contemplarlo desde la ventana; ya no estaba. El muerto tímido había sido robado por alguien, la tierra se quedó dibujada y sola. Me dormí aquel día soñando en que fusilarían otro y deseando que fuera junto a mi casa”.

En esta etapa de la lectura ya se ve una clara normalización de la violencia, ya no le movía los sentimientos más profundos, simplemente era su aquí y ahora. En otro apartado menciona que bajaban unos muchachos de la sierra cargando una bandeja -ella jugaba con otra amiguita-, al preguntar qué era lo que ahí traían, ellos mirándose uno al otro y con temor de contarles, ya que eran sólo unas niñas, terminaron confesando que eran los intestinos de su general muerto en batalla, y que los querían enterrar ahí en Parral; no hubo impresión por parte de las niñas, al contrario, las atrajo el color rojo vivo que emanaban aquellos intestinos.

Nellie Campobello se enfrentó a varias problemáticas como escritora, la primera porque era menor de edad al momento de empezar a escribir, la segunda por ser mujer, la tercera porque era gran admiradora de Pancho Villa, y lo enaltecía en sus escritos, pero éste no contaba con la mejor reputación. Para la mayoría de la gente era un bandolero, asesino, entre otros adjetivos despectivos, pero a Nellie no le importó, siguió plasmando sus recuerdos e ideas sobre él en varias de sus obras.

Las experiencias vividas, sin duda, fueron traumáticas y lograron endurecerle la mirada y el corazón, pero afinaron su pluma, así como sus recuerdos más entrañables.

Cartucho siguió en su memoria al no decir su nombre y por no saber coser ni pegar botones…