El pasado 10 de marzo dio inicio la duodécima Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), en la cual se han presentado diversos autores para dar a conocer sus obras más recientes. Por lo que tuve el honor de poder entrevistar a la escritora duranguense Liliana Blum para platicar y conocer un poco más de su libro “Un descuido cósmico” (2023), el cual se compone de 8 cuentos que dejan a la luz la técnica cruda y aterradora de la escritora; a su vez son obscuros, con humos negro y teniendo de común denominador a la figura femenina como personaje principal, y un claro mensaje de que nunca hay que subestimar la capacidad, fortaleza y poder de las mujeres.

La autora dejó en claro la importancia de visibilizar a las mujeres que ya no se encuentran en etapa de reproducción, y que la sociedad las comienza a dejar a un lado por el simple y mal pensado hecho de que ya no sirven para nada más, por lo que en sus cuentos que componen su libro más reciente, les da un papel y rol determinante.

En lo personal nunca había leído nada de ella, pero a raíz de la oportunidad de poder platicar y realizarle la entrevista, tuve que empaparme de su literatura, así como de su carrera literaria, y definitivamente quedé fascinada de su frontalidad, destreza, al igual que de su transparencia al decir las cosas y registrarlas en papel como en realidad son. El circunloquio ya está en decadencia, se agradece cuando un autor escribe sin tapujos y sin miedo al qué dirán, en pocas palabras, Blum reta a sus lectores con cada palabra.

Siguiendo la vertiente de la Filey, me atrevo a decir que ha sido mágica, ya que el pasado 12 de marzo a las 20:00 pude concretar uno de mis más grandes sueños al poder presentar mi primera novela titulada “Ágape” en el stand de Sedeculta, ya que la novela está en coedición con la Secretaría de la Cultura y las Artes.

Fue una noche cargada de emoción, donde pude compartir con mi familia, amigos, conocidos y por supuesto mi esposa, lo más íntimo de la novela, quise abordarla desde la creación, hasta los recursos literarios utilizados en ella para lograr que sea una espléndida novela corta que pueda disfrutar el lector.

Tuve el honor de que mi presentación la moderara mi amigo y mentor, antropólogo Cristóbal León Campos, así como el reconocido periodista y escritor, maestro Joaquín Tamayo, ambos con una carrera sustanciosa e impecable en el mundo de las letras, que guiaron el evento de forma elegante, propia y cargada de conocimiento.

No cabe duda que esta edición de la Filey, no ha dejado de sorprenderme. De igual manera, quiero destacar la invitación que me hizo el maestro Raúl Lara Quevedo para llevar a cabo mi taller de “Versos Diversos” en el evento de “Narrar los sentidos de la paz” que se realizará hoy (15 de marzo), teniendo como objetivo la promoción, difusión de la lectura.

Entre las actividades próximas también está la presentación del libro “Dime que no es cierto” del escritor Francisco Martín Moreno, que se efectuará mañana, sábado 16, a las 20:00 hrs., agradecida con la oportunidad de poder encabezar el evento a lado del escritor.

Y para cerrar con broche de oro, la entrevista al booktuber y escritor Alberto Villarreal. ¡Filey, gracias por tanto!