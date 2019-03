Duendes y erratas

Son unas criaturas de baja estatura que manosean cuanto papel encuentran a su paso por la redacción del periódico, o en las mesas de alguna imprenta, y aunque pocos aceptan haberlos visto, sus huellas resultan características. Por su condición de aparecidos, surgen minuciosos en cada una de sus embestidas que no son sino juegos capaces de convertir la oración más clara en galimatías, y colocar un absurdo en posición visible, sin otro propósito que poner mal al periodista o escritor ante sus lectores.

Aunque los duendes pudieran afectar con alguna evidencia previsible, en realidad no acostumbran desordenar pautas gramaticales demasiado obvias, ya que sus fechorías no descontrolarían tanto a quien transcribió un artículo que ve la luz plagado de erratas, ni asustarían al corrector de pruebas que queda paralizado frente a su acción inesperada. ¿Mayúscula por minúscula? ¿Punto por coma? ¿Masculino por femenino? Cualquier cosa es posible con estos fantasmas cuyo interés no se centra en las cuestiones lógicas de la escritura, por lo que cuando se trata de ahuyentarlos adoptan formas increíbles y no se puede dar con ellos fácilmente, ni con diccionario en mano.

A pesar de todo se pueden descubrir duendes menos convencionales, digamos gnomos con rostro e identidad ciudadana, nacidos en cualquier país, que sin empacho causan los mismos daños que un duende editor. Cuando se presentan los de este tipo, no es fácil identificarlos a primera vista, ya que suelen aparecer como personas comunes y corrientes en busca de empleo.

Otros, en cambio, simulan estar agraciados con el talento necesario para reproducir o corregir textos, y a veces solicitan trabajo luciendo fachas de intelectual, cuyo aspecto contrasta con su falta de ingenio. En cambio, un cronista irónico en todo cuanto escribe fue más directo recordándome el caso de un poeta “…que habla con faltas de ortografía”. Y en cuanto a mí, con tristeza debo revelar que recibí un libro de manos de un laureado escritor, yucateco para más señas, que con cariño y provocadora ignorancia escribió: “Carlos recuerda que las palabras son malditas o venditas”, pretendiendo referirse a la bendición que a veces envuelve al verbo.

Contra los excesos del duende de las patas cortas casi nada se ha podido hacer, hasta el punto de requerir de la llamada fe de erratas, que, en vez de infundir confianza, produce cierta sensación de alerta a los lectores. Frente a los otros, los que tienen tarjeta de identidad, silencio absoluto, no vale la pena hacer comentarios.