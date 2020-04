Yucatán busca su propia Ley de Amnistía para liberar reos ante la contingencia

MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán busca su propia Ley de Amnistía para liberar a personas que hayan cometido delitos menores o que tengan alguna discapacidad, ante la pandemia del coronavirus en las cárceles del Estado.

El diputado y vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado, Alejandro Cuevas Mena, dijo ayer que prepara una iniciativa que presentará para “aterrizar” en esta entidad la legislación que el Senado de la República aprobó anteayer. En este contexto, ayer el Congreso local canceló la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales que había convocado para las 11:00 horas.

“Estamos proponiendo que se haga un trabajo conjunto para una Ley de Amnistía en Yucatán, para los que están presos por delitos menores que no sean un peligro para la sociedad puedan salir de las cárceles, para delitos del fuero estatal, delitos menores”.

En este sentido, Cuevas Mena ejemplificó casos como el de “un señor que tiene una camioneta destartalada y choca un coche con valor de un millón de pesos y no tiene seguro, esa persona se va a la cárcel, eso no es ser un delincuente, y delitos menores, tenemos el reclusorio lleno de gente que no es delincuente pero que por casos menores están purgando, no debieran estar en la cárcel”.

El pasado lunes el Senado aprobó la Ley de Amnistía que considera que se otorgue perdón a personas procesadas o con sentencia ante tribunales federales, y que no hayan cometido delitos graves y que su proceso no haya registrado alguna irregularidad.

Los delitos que podrían obtener el perdón son: aborto y homicidio en caso de parentesco, producción, transportación y portación de sustancias psicoactivas sin fines de distribución, robo simple y sin violencia y sedición. Para delitos contra la salud, la nueva ley contempla que la cantidad de sustancia en cuestión no rebase hasta en dos tantos los límites establecidos en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, entre otros.

Sobre este tema, ayer el diputado Alejandro Cuevas dijo: “es importante que hoy con el confinamiento de personas no se debe permitir que los penales estén saturados, hay gente que cometió una falta, un error y no debería estar en la cárcel, bien pudiera ser que pague su pena de alguna otra manera, resarciendo el daño a la sociedad, Yucatán debería tener su propia Ley de Amnistía”, concluyó.