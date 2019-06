Novedades Yucatán/Mérida

Después de analizarla y discutirla, integrantes de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad desechar la iniciativa de Ley para el Aprovechamiento Sustentable del Agua.

El dictamen de desechamiento establece que actualmente existe una iniciativa de Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, que incluso reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de México, que solo espera su aprobación en el pleno de los diputados federales, que tendrá reglas torales para los lineamientos a nivel estatal.

Rosa Díaz Lizama (PAN) aclaró que la iniciativa tuvo la discusión suficiente y el debido seguimiento como toda propuesta, pero el Congreso de la Unión está atendiendo el tema para legislar al respecto con impacto importante para el Estado, por lo que es mejor trabajar el asunto en coordinación con las medidas federales y con la ciudadanía yucateca.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera Hernández (PRI), detalló que se sostuvieron varias reuniones y se llegó a la conclusión de desechar la iniciativa, porque el tema no sólo debe abocarse a la administración económica del agua, como lo hacía la propuesta, sino también a diferentes puntos.

Silvia López Escoffié (MC) reiteró que la iniciativa fue ampliamente discutida y los diputados integrantes de dicha comisión coincidieron en retirarla porque no profundizaba en el tema, no reformaba la Constitución local, no todos estaban de acuerdo con la privatización y no estaba de acuerdo con la realidad en el Estado.

Por último, Miguel Candila Noh (Morena) reconoció a los demás diputados por desechar esta iniciativa, porque tenía otras intenciones de las propuestas.