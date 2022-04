El 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día del Libro y del Derecho de Autor, celebrar al libro es celebrar también a todos los agentes que forman parte de la cadena del libro, pero también a los espacios que los resguardan silenciosamente: las bibliotecas y las librerías.

En Yucatán hay 160 bibliotecas públicas, en los 106 municipios hay al menos una; después de Mérida donde hay 29, en número siguen Progreso con 7 bibliotecas y Tizimín con 5, las cuales se encuentran en la cabecera del municipio y sus comisarías. Éstas dos, y la biblioteca pública de Tecoh, son las únicas que cuentan con una ludoteca, un espacio exclusivo para las y los niños.

A todas las bibliotecas del Estado han llegado recientemente nuevos libros para actualizar sus acervos, sobre todo los de las áreas infantiles y juveniles. Estos libros llegan como parte de la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura de la administración federal a través de la Secretaría de Educación Pública y forman parte de la Colección Biblioteca SEP Centenaria que contiene 171 títulos de sellos editoriales nacionales y extranjeros, junto con la Colección preescolar “Libros del rincón” que contiene 32 títulos pertenecientes a diversas categorías como son libros de literatura infantil, libros álbum e informativos. La mejor forma de impulsar y fomentar la lectura es con el primer paso, actualizar los acervos de las bibliotecas públicas para que las y los bibliotecarios, docentes y mediadores de lectura tengan las herramientas básicas para ser el puente entre los libros y los lectores. Estas colecciones que recién han llegado a los estantes de las bibliotecas públicas son libros ideales para enamorar y acercar a la lectura.

En la historia de “La biblioteca de París” de Janet Skeslien Charles, una bella oda a las bibliotecas y los libros, el personaje de la señorita Reeder, la directora de la Biblioteca Americana de París dice: “Las bibliotecas son como pulmones […] Los libros son aire fresco que necesitamos para que nuestro corazón siga latiendo, para que nuestro cerebro siga imaginando, para mantener viva nuestra esperanza”. Así de poético y cierto.

Por otro lado están las librerías; según el Sistema de información cultural (SIC México) hay 42 librerías en Yucatán, dato que seguramente está por actualizarse, pues aparece, por ejemplo, la Librería Burrel que tristemente ya no existe, y faltan otras de recién apertura, no obstante sólo una se ubica en el municipio de Valladolid, y el resto en Mérida, al parecer no existe alguna más fuera de la capital, aunque espero que este dato alguien me lo corrija.

Más allá del acto de leer y de escribir, los libros nos impulsan a crear comunidad, ya sea en una biblioteca, una librería, un taller literario o una sala de lectura. Los libros cobran vida gracias a las manos generosas de los lectores que los elijen de entre los estantes de una biblioteca o una librería, ¿en cuál lo celebraremos este año?