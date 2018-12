Redacción/Novedades Yucatán/MÉRIDA

El juego entre Senadores de la Morelos y Diablos de la Bojórquez, que ganó el conjunto legislador 16 x 2, fue anulado, según dio a conocer la Liga Meridana de Invierno (LMI) de béisbol en un comunicado.

En una “decisión inédita”, el circuito pelotero informó de la decisión que el Consejo Ciudadano tomó sobre el tema del duelo del pasado sábado entre pingos y congresistas, correspondiente a la semana 6 del primero de esa serie, donde ambos conjuntos realizaron el trámite de protesta en tiempo y forma.

Según explicó Jorge Gamboa Wong, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida y directivo del circuito, ambas protestas fueron aceptadas durante el desarrollo del encuentro y las dos tuvieron razón, por lo que se determinó que el encuentro quede anulado.

Además, los managers Antonio Aguilera (Diablos) y José Caballero (Senadores) recibirán un fuerte llamado de atención por ser los responsables de tomar las decisiones en el campo.

Violación

En lo que se refiere a las protestas, los primeros en hacerlo fueron los Diablos cuando ya perdían 8x0 en la cuarta entrada, ya que detectaron que en el line up que los de la Morelos entregaron al ampáyer Alvaro Escalante, se especificaba que Jefrey Pérez era su novato en el encuentro, lo cual violó el reglamento, ya que era el bateador designado y por tanto no aplicaba como novato, pues el acuerdo es que debía estar dentro del campo, ya que el objetivo es que los muchachos se “fogueen”.

Los del infierno perdían por paliza, pero poco les importaba el resultado, ya que sabían que tenían ganado el encuentro en la mesa.

Sin embargo, ante la ausencia de su mánager que fue expulsado por discutir con el ampáyer, en la octava tanda entró a batear Luis Irigoyen y fue cuando los Senadores metieron su protesta, basada en que el emergente no estaba habilitado en el roster oficial ante el circuito.

Resulta que antes del cierre de registros programado para todos los miércoles a la medianoche, el mánager Aguilera dio de alta a Christian Escarrega en lugar de Irigoyen que se quedó solamente como coach de base.

El tema es que Escarrega no fue aceptado por la liga tras determinarse que no podía ser dado de alta ni como novato ni como local, pues no estuvo en el try out y además es de Guanajuato, por lo que se inscribió a Leo Ramírez y se mantuvo a Luis como coach. En fin, cosas de la pelota caliente.