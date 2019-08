Leones de Yucatán batalla para empatar la serie

William Sierra/Mérida

Salido de la cueva de manera inesperada, Abel López partió el diamante con el imparable que remolcó la carrera con la que Leones venció a Bravos de León, 2-1, en otro duelo en el que su majestad el pitcheo hizo acto de presencia, en el “Kukulcán Álamo”.

Con todo y la victoria, los reyes de la selva se quedarán en el tercer lugar general, detrás de Guerreros, que aseguró al menos la segunda posición tras imponerse en Campeche a Piratas, 8-6, de modo que hasta hoy, cuando caiga el telón de la temporada regular, se sabrá si viajan a Oaxaca o a la capital del país contra Diablos Rojos.

Fue un partido entretenido, en el que, de nuevo, el pitcheo fue el principal protagonista con Dustin Grenshaw y Daniel Guerrero, en los dos primeros tercios, además de una defensiva por parte de casa, que cuando fue necesario que apareciera lo hizo, ejecutando par de dobles matanzas, incluida una en la octava cuando los aborígenes trataron de colocar a un corredor en posición de anotar.

También hubo un momento salpicado de mayúsculo susto, cuando Héctor Hernández recibió un pelotazo directo a la cabeza, en el quinto episodio, quedando tendido algunos momentos. Aparentemente, no le pasó nada, y se encaminó a la inicial. Sin embargo, en la sexta, se llevó una línea de Matt Clark, tras la cual pidió su cambio. No se sentía, ojalá que el golpe no haya pasado a más.

Igual se dio la atrapada esperada en las graderías, de Iván Pérez a mano limpia ganándose el viaje para dos personas a un juego de las Grandes Ligas, cortesía de la Serie Dunosusa.

Dustin Grenshaw lanzó para ganar. Solo permitió dos sencillos, uno de ellos biangular de Marco Guzmán en la tercera que remolcó a Rafael Ornelas, embasado con golpe. Ese fue todo el daño que permitió en siete episodios completos.

Ya nadie más le llegó a pisar la antesala y fue tal su control que sólo caminó a uno y sirvió cuatro chocolates. Enrique Burgos y Josh Lueke colgaron las últimas argollas.

Como ocurrió en el primero de la serie, los reyes de la selva tuvieron un buen comienzo. Desde el primer episodio anotaron, y de nuevo fue Luis Felipe Juárez el encargado de traer a la registradora a Jonathan Jones, de pisa y corre, tras elevado de sacrificio al derecho.

Después de eso, Daniel Guerrero, un tipo que presentó una efectividad que no espanta, de 8.40, y que no ha ganado en sus últimas 10 salidas, pero anoche se vio bastante efectivo.

De hecho, el nayarita retiró sin mayores problemas, al ritmo de 1-2-3 las siguientes tres entradas, hasta que, en la quinta, perdió momentáneamente la zona de straic. Las fieras llegaron a colocar corredores en la antesala e inicial, sin aut, y luego llenaron las bases con el pelotazo a “La Vieja” Hernández, pero el batazo oportuno brilló por su ausencia.