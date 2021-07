Hace ya muchos años que escuchamos advertencias sobre la degradación de nuestro ambiente, el daño que se produce al planeta y el futuro inhóspito al que se enfrentan nuestros descendientes; en los años setentas cuando la comunidad científica internacional comenzó a mostrar signos de preocupación sobre el deterioro del medio ambiente debido a la acción humana, mucho camino se ha recorrido desde las primeras reuniones sobre el tema, como el Protocolo de Montreal de 1987.

Los Acuerdos de París firmados a partir de 2016, que establecen medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de los cuáles Estados Unidos decidió retirarse en el 2017, su gran pretexto fue el daño que la economía norteamericana recibiría debido a los controles ambientales, la lógica de Donald Trump era sencilla, si se imponen controles ambientales a las empresas, estas verán reducidos sus márgenes de utilidad y obtendrán menos ganancias, su propuesta era también sencilla, permitir a la empresas seguir generando ganancias a pesar de contaminar el medio ambiente e hipotecar el futuro del mundo, afortunadamente se ha vivido un cambio radical con el gobierno de Joe Biden, que ya tramitó el reingreso de Estados Unidos a los Acuerdos de París y tiene una muy importante agenda ecologista.

En ámbitos más personales podemos tomar algunas medidas que contribuyan a solucionar este problema, usar lo que realmente necesitemos es buen inicio, debemos sacudirnos el mandato de la sociedad de consumo que nos impulsa a consumir no solo lo que necesitamos, sino un infinito número de cosas que no, crear conciencia de que nuestros zapatos, muebles, celulares y muchas cosas más, no necesitan ser reemplazados solamente porque ya no están de moda.

Dejar todo en mejores condiciones de las que lo encontramos, si los recursos naturales de los que disponemos los utilizamos para nuestro beneficio, pero al mismo tiempo los dejamos en mejores condiciones de como los encontramos, permitiremos su permanencia para las futuras generaciones, no se trata de no usarlos, sino de administrarlos de tal manera que lo que hoy yo uso, mis descendientes también puedan disfrutarlo.

Mucho se nos ha insistido en la necesidad de dejar un mejor planeta a nuestros hijos y es verdad, pero no sería mala idea dejar también mejores hijos a nuestro planeta, la educación en estos temas es indispensable para lograr seres humanos con actitudes sanas hacia nuestro entorno, pero el conocimiento no lo es todo, la práctica es fundamental, involucrar a nuestros hijos en desarrollar conductas sanas, que privilegien la conservación y el respeto por el medio ambiente serán fundamentales para que nuestro mundo tenga un mejor futuro.

En esencia, debemos ser conscientes que nosotros llegamos y nos vamos, y este mundo permanece, si queremos que esto siga siendo así y el planeta siga existiendo, debemos trabajar en dejar limpia nuestra casa para quienes vienen detrás de nosotros, tal vez no se trate solo de criar buenos hijos, sino fundamentalmente de ser mejores padres.