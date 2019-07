Se unen más a cruzada de limpieza en la zona costera de Yucatán

Novedades Yucatán/Mérida

Una creciente participación ciudadana y una mayor conciencia entre la población sobre el manejo de los desechos se ve reflejada en las jornadas de limpieza en el área de playa y manglar a lo largo de toda la costa yucateca, que a la fecha ha reunido a más de tres mil voluntarios.

Como parte del programa de acciones conjuntas para el mantenimiento y restauración de zona costera que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal, hasta el momento se han desarrollado 34 actividades de este tipo, en las que cada vez son más las personas de todas las edades que se suman para ayudar a recoger la basura y otros desechos.

La amplia participación ciudadana, que caracteriza a la administración que encabeza Vila Dosal, ya permitió, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que se hayan recolectado, hasta el momento, 65 toneladas de residuos en ciénaga y manglar, 30 toneladas en zona de playa y 95 en caminos y carreteras de la zona costera de 17 comunidades en 12 municipios, lo que hace un total de 190.

La titular de la SDS, Sayda Rodríguez Gómez, informó que el hábito de no ensuciar y depositar los desechos en los sitios destinados para este fin se está volviendo algo práctico entre la ciudadanía, no obstante, señaló que es necesario continuar fomentando entre la población la importancia de no permitir que los desechos que se generan afecten al medio ambiente.

Rodríguez Gómez aseguró que la protección y conservación del ecosistema es un tema de alta importancia para el Gobernador, por lo que señaló que se continuará con las jornadas de limpieza en lo que resta del período vacacional e invitó a que quienes quieran sumarse se pongan en contacto con la secretaría para que sepan cómo pueden colaborar.

“Es muy importante hacer conciencia sobre el cuidado de nuestros recursos naturales, porque estoy segura que, de la mano de las asociaciones civiles, empresas, autoridades municipales y con la participación de los ciudadanos, transformaremos Yucatán”, resaltó la secretaria de Desarrollo Sustentable.

Hay que recordar que las acciones de limpieza comenzaron en Sisal en febrero pasado durante el inicio del “Festival de la Veda” y continúan durante la actual temporada vacacional, principalmente en puntos turísticos donde la afluencia de visitantes es mayor en esta época del año.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Secretarías de Pesca y Acuacultura Sustentable (Sepasy), Obras Públicas (SOP) y de Fomento Turístico (Sefotur), entre otras, así como con los municipios, escuelas y con la participación de la sociedad civil en general, resaltando la participación de los más de tres mil voluntarios involucrados en limpiezas de playas desarrolladas a lo largo de toda la costa.

De igual forma, más de 15 instancias apoyan este programa, entre las que se encuentran Yucatán Limpia tu Playa, Elefante Verde, la Fundación del Empresariado Yucateco (Feyac), Mujeres Sustentables, Saca tu Sabucán, Voluntarios Uady, Cero Basura, la Coalición Empresarial contra el Cambio Climático (CECC), así como diversas firmas que mantienen su categoría de empresa socialmente responsable y que se han sumado muy comprometidos a estas jornadas.

Con su participación en las limpiezas de playas, los voluntarios tienen la oportunidad de analizar y constatar el daño ambiental que como comunidades ocasionamos a los ecosistemas marinos y costeros, puesto que los desechos que se recolectan son el resultado de no ser responsables con el consumo, manejo y disposición final de nuestros residuos.

La próxima jornada de limpieza se llevará a cabo en Chelem, el viernes 2 de agosto a partir de las 8:00 horas.