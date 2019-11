Piden crear 'lista roja' de despachos contables

Israel Cárdenas/Mérida

La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado aprobó ayer el dictamen del informe de resultados de la cuenta pública correspondiente al año 2018 enviado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Se trata del reporte de un total de 98 entes de los cuales 42 corresponden a organismos descentralizados; 50, a ayuntamientos, y seis, a organismos descentralizados municipales, que presentaron mil 849 observaciones en sus cuentas.

Es el segundo de tres reportes que enviará la ASEY al Congreso local correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2018 de los citados entes; el primero fue presentado a mediados de este año, y el último será en febrero de 2020.

En sesión, el diputado por el PRD y presidente de la citada Comisión, Alejandro Cuevas Mena, declaró que es necesario que los diputados integrantes se reúnan con la ASEY con el objetivo de crear una nueva estrategia fiscal para reconocer áreas de oportunidad para obtener resultados.

Por su parte, la coordinadora de los diputados del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, propuso la creación de una “lista roja” de despachos contables dado que algunos faltos de ética actúan irresponsablemente en detrimento de ex funcionarios. Dijo que es importante analizar si es viable elaborar un padrón confiable de despachos contables.

“Hemos visto, sobre todo en los municipios, la falta de ética de algunos despachos contables, cuando trabajan para algún ayuntamiento incluso dan datos falsos de sus despachos y al terminar la administración el ex alcalde, ex síndico o ex tesorero, quedan a sus expensas, ya que no sólo se quedan con documentos sino que ni caso les hacen porque ya no reciben ningún pago”, expuso Díaz Lizama.