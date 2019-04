Israel Cárdenas/Mérida

En Yucatán se castigará con prisión hasta por 36 horas y con multas por un monto de hasta ocho mil 449 pesos a quien haga bromas y por avisos falsos de alerta al número 911.

Se trata de la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en materia del uso indebido de los sistemas de emergencia telefónicos a través de llamadas falsas o inoperantes, que presentó ante el pleno del Congreso del Estado Luis Borjas Romero, del PRI .

El legislador, también presidente de la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura, dijo que en 2018 en Yucatán se registraron un total de 893 mil 192 llamadas, de las cuales 737 mil 821 fueron improcedentes, es decir, no se canalizaron a ninguna corporación al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias o bien llamadas no contestadas o falsas situación que, dijo, entorpecen el servicio y afectan la procuración eficaz a los avisos que requieren inmediata respuesta.

En ese sentido, Borjas Romero dijo que la iniciativa considera la incorporación de un artículo para establecer el rubro de sanción administrativa que establecerá que “el usuario de una línea telefónica o instrumentos tecnológicos que permita o realice llamadas a los sistemas de emergencia telefónicos, para dar aviso falso de alerta, solicitud de auxilio ayuda a un particular o cualquier otra situación que genere movilización o presencia del cuerpo de bomberos, personal de emergencia médicas, personal de protección civil o elementos de seguridad pública será sancionado con una multa de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización o con arresto de 21 a 36 horas”.