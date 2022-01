MÉRIDA, Yucatán.- Los contagios por la nueva variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2, que Yucatán promedia 348 casos positivos por día en enero y se dirige a superar el récord de más enfermos en un mes, que estableció septiembre de 2021 con ocho mil 631, siguen su tendencia al alza estos días.

Ante esta situación especialistas recomiendan, además de vacunarse contra Covid-19, enfermedad que produce el virus, utilizar un inmunomodulador para brindar inmunidad protectora contra los agentes infecciosos llámense virus o bacterias, sobre todo en personas de los grupos más vulnerables.

“A pesar de la amplia variedad de antibióticos y vacunas para tratar y prevenir las infecciones respiratorias, la morbilidad y mortalidad de estas enfermedades continúa siendo muy alta. Entonces ¿cómo podemos lograr esa fortaleza? No hay recetas ni suplementos mágicos que conviertan nuestro organismo en una fortaleza inmune a las agresiones del Covid-19 u otros patógenos, pero sí factores que nos permiten estar en una mejor posición en esta lucha”, señaló en charla virtual Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra.

Por su parte, Patricia Ramírez, infectóloga pediatra, investigadora extramuros del Instituto Nacional de Pediatría (INP) mencionó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que aún no existe evidencia certera de que los síntomas por Ómicron sean distintos a los de otras variantes. Sin embargo, diversos estudios alrededor del mundo si están encontrando pequeñas diferencias de síntomas presentados en pacientes con la nueva variante.

“Algunos de los síntomas presentados por las personas contagiadas son fatiga, dolores de cabeza y cuerpo, dolores de garganta y tos ocasional, todos presentados de manera leve. Asimismo, en un estudio publicado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) confirmó que el síntoma más común de las personas infectadas por la variante Ómicron es la tos seca, que afecta hasta un 89 por ciento de las personas que han contraído el virus”, agregó la especialista

Expuso que por el momento no existe nada que pueda inhibir al Covid-19 y a sus variantes, se ha estado mencionando que el lisado bacteriano lo inhibe, pero este medicamento apenas está en estudios experimentales de laboratorio (in vitro) y aún no se ha probado contra la enfermedad.

“Por eso lo mejor que se puede hacer en tiempos de incertidumbre para evitar enfermarse es mantener un sistema inmunológico fuerte y saludable, ya que este será la principal defensa contra las enfermedades, ya sea Covid-19, influenza o cualquier otro virus y baterías respiratorias”, apuntó.

Gerardo López explicó que los inmunomoduladores son un grupo de fármacos usados para evitar las infecciones respiratorias agudas (IRA) e infecciones respiratorias de repetición en niños y adultos.

Su acción es estimular el sistema inmunitario tanto en la inmunidad innata o de primer contacto y en la adaptativa con la formación de anticuerpos, son una medida eficaz en el tratamiento de las infecciones respiratorias, debido a que refuerzan directa o indirectamente la actividad inmunológica que se encuentra disminuida en los pacientes afectados por estos padecimientos.

