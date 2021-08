Especialistas señalan que, en la “tercera ola” del Covid-19, padecimiento que hasta ahora ha infectado en Yucatán a 58 mil 502 personas, ha originado 5 mil 289 defunciones y tiene en hospitales públicos a 246 pacientes, se hace necesario contar con un diagnóstico oportuno del estado de salud con el uso de herramientas tecnológicas, a cargo de personal capacitado, con el fin ayudar a reducir los índices de mortalidad.

Solo en este mes, hasta el día 16 había en la entidad un acumulado de tres mil 443 contagios y 223 defunciones.

“Ante esta situación es imprescindible el monitoreo constante de los pacientes; en este contexto, ha llegado una nueva tecnología a México. Se trata de un dispositivo del tamaño de una impresora que por medio de inteligencia artificial, escanea la sangre y mide 19 parámetros en apenas 10 minutos. Lo que permite determinar qué pacientes necesitan aislarse o que su atención se maneje de manera controlada.

“Inicialmente, se diseñó para pacientes con infecciones altamente contagiosas como el Ébola, y ahora se ha ampliado para incluir pacientes con sospecha de síntomas del Covid-19”, explicó en entrevista Ella Green, directora médica Sight Diagnostics, partner de la empresa mexicana GLhealth, que distribuye el dispositivo.

Investigación internacional

Mencionó que países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel ya usan el dispositivo denominado “Sight OLO” como herramienta y que un estudio realizado en Wuhan, China, y publicado en la revista científica The Lancet, mostró que el 76 por ciento de los pacientes que requirieron hospitalización informaron de al menos un síntoma 6 meses después, y la proporción fue mayor en las mujeres.

“Los síntomas más comunes fueron fatiga o debilidad muscular y dificultades para dormir. Además, el 23 por ciento informó de ansiedad o depresión durante el seguimiento.

Otra investigación, publicada en la revista Annals of the American Thoracic Society, indica que se realizaron pruebas de esfuerzo físico, como andar durante seis minutos, a los pacientes que se habían restablecido. Más del 62 por ciento de ellos sintió que no había recuperado la salud por completo. Otro 47 por cientodijo tener fatiga”, detalló.