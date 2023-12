Esta semana hemos recibido la consulta de una dama quien nos comenta que: “trabaja en unas oficinas y que le pidió a un asesor que le dijera de cuánto va a ser su pensión”, es decir, esta dama solicitó un cálculo de pensión.

Nos expresa también que: “no me siento agusto con el resultado que me dio el asesor, pues sólo me preguntó qué edad tengo, cuándo me voy a pensionar y cuánto gano hoy día; me cobró una cantidad muy pequeña por sus servicios, pero no me siento agusto con el cálculo que me dio”. La edad de la dama en comento es de 55 años, desea pensionarse al cumplir 60, y su salario diario es de 1,350 pesos.

Con los datos solicitados por el asesor, no es posible estimar la posible pensión de una persona, menos si ésta se recibirá a futuro, pues se desconocerán cuáles serán los salarios futuros a devengar cada año y, por tanto, el salario base de cotización promedio para pensión. Igualmente, sin el dato de las semanas cotizadas a la fecha, ¿cómo se sabrá cuántas semanas se acumularán para cuando la dama cumpla 60 años de edad? Tampoco es posible determinar, salvo por estimación, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en los años por venir.

Para una proyección de pensión, razonablemente determinada, básico es el contar con el reporte detallado de semanas cotizadas o que se nos proporcione el NSS y el dato CURP para que, con ellos, se pueda obtener el reporte del Sistema de Semanas Cotizadas (Sisec); sin estos datos o documento, cualquier resultado que se obtenga será poco confiable.

Cabe aclarar que, para un análisis con mayor confiabilidad (sin que el resultado a obtener sea 100% exacto, máxime si se proyecta a futuro en este caso cinco años) es necesario analizar y acordar con el trabajador o la trabajadora en cuánto estima se incrementará su salario año con año, cuál pudiera ser el posible valor de la UMA a utilizar en el cálculo, el número de semanas por cotizar y el número total de ellas para luego irnos a los cálculos.

En adición, es de utilidad conocer quiénes serán los posibles beneficiarios legales que se tengan a la edad de retiro y pensión; tratándose de hijos, es necesario predeterminar su edad, actividad que desarrollarán y saber si alguno de ellos laborará y estará incorporado al IMSS. Para una asesoría integral, será preciso validar, entre otros, la INE, CURP, RFC con homoclave, si se tiene crédito de vivienda, actas de nacimiento, matrimonio, adopción o de reconocimiento.

No escatime en su salud financiera futura; ponga su futuro en manos de consultores ampliamente experimentados, pues lo barato…