'Lobos' quieren aullar fuerte en las 'Noches de boxeo: Cita en el ring'

MÉRIDA, Yucatán.- En la actualidad el boxeo profesional yucateco cuenta con una importante camada de jóvenes pugilistas que poseen grandes cualidades sobre el ring y lo han demostrado con creces en el ámbito amateur, como es el caso de Axel y Haffit Talavera Carrillo, los apodados “Lobos”, quienes desde hace algunos meses comenzaron a forjar su propia historia, pero ambos tienen el mismo objetivo: el campeonato mundial.

Los hermanos Talavera llevan el boxeo en la sangre y desde muy pequeños se interesaron en el deporte de los puños por tener en casa a uno de sus mayores ídolos: su padre Alejandro, el “lobo mayor”y el encargado de entrenarlos en su gimnasio ubicado en la Vicente Solís, quien años atrás representó a Yucatán en incontable número de veces en competencias nacionales.

“Nos interesamos en el boxeo luego de que nuestro padre nos contaba sus anécdotas que vivió en su etapa como peleador olímpico y queríamos vivir lo mismo, por lo que decidimos comenzar a entrenar. El deporte de los puños lo llevamos en las venas, pues por parte de mi mamá también tenemos familiares que han boxeado, como José ‘Cacho’ Silveira, Diego ‘Cachito’ Silveira y Russel Acosta”, mencionó Axel, orgulloso vecino de la colonia Vergel III.

El buen desempeño de Axel (19 años) y Haffit (17) en lo amateur llamó la atención de la promotora “Max Boxing”, de Mario Abraham Xacur, que rápido los fichó y catapultó al profesionalismo, donde han comenzado con el pie derecho.

Poco a poco les han dado oportunidades en destacadas funciones. El próximo 28 de agosto subirán de nuevo al ring en la velada “Noches de boxeo: Cita en el ring”, que se desarrollará en las instalaciones de Grupo SIPSE, a las 21:00 horas, buscando conservar sus rachas ganadoras.

“En lo personal me siento muy contento y agradecido de que el señor Mario Abraham me tome en cuenta para ser parte del cartel. A pesar de las circunstancias actuales nos hemos mantenido entrenando para no perder el ritmo, buscaremos el triunfo”, explicó el medallista de plata en la Olimpiada Nacional de Tijuana 2016.

Axel (2-0-0), quien debutó el 14 de septiembre de 2019, enfrentará al quintanarroense Moisés “Puchuli” Rufino (2-1-2) a cuatro raunds en peso minimosca. A su vez, Haffit (1-0-0), debutante el 14 de marzo de 2020, se medirá ante el meridano Yilbraynn Torres, a cuatro asaltos en la división de los gallos.

Grupo SIPSE transmitirá en vivo la función a través de SIPSE TV (Canal 9.1 HD) y en su cuenta oficial de Facebook.