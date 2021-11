MÉRIDA, Yuc.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recién estuvo en Yucatán el mes pasado para presidir una reunión sobre Seguridad Nacional y para inspeccionar los avances del proyecto del Tren Maya, regresará a la capital yucateca la semana que viene.

El mandatario encabezará el próximo martes 16 de noviembre la inauguración del Tianguis Turístico de México en el Centro Internacional de Congresos. Su cierre será el 19 de noviembre.

Cabe señalar que la mayoría de las actividades empresariales será privada. Este evento internacional había sido pospuesto en tres ocasiones debido a la pandemia del Covid.

"Quien no tenga un producto turístico qué ofrecer o que deban realizar alguna cita de negocio pactada de antemano, no tendrá acceso al tianguis porque no es un evento de paseo, sino para hacer negocios turísticos. A menos que el interesado compre un gafete de participación a los organizadores", declaró la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch.

La funcionaria agregó que en el marco del Tianguis la Sefotur generará actividades paralelas abiertas como conferencias académica;, eventos artísticos, exposiciones gastronómicas y recorridos con congresistas. Esto para que conozcan alguno de los más de 100 atractivos turísticos nuevos que presentará Yucatán a los participantes.

Se espera la asistencia de poco más de 1,300 compradores turísticos, casi 1,000 empresas, así como 300 periodistas nacionales e internacionales.

Todas las personas que aducan deberán presentar una prueba negativa de Covid-19 y su certificado de vacunación completa. Y se aplicarán los protocolos sanitarios preventivos establecidos.

