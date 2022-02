Los restos del compositor Ricardo Duarte al Monumento a la Canción Yucateca

Por acuerdo de la sociedad Artística Ricardo Palmerín los restos del compositor Ricardo Duarte Esquivel serán trasladados al Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca, en el Cementerio General de Mérida, el próximo 21 de marzo, a las 10 horas, en el marco de la celebración del Día del Trovador Yucateco 2022. Rich Duarte, como fue conocido en el medio artístico, nació en Mérida, Yucatán, el 6 marzo de 1907 y falleció en esta ciudad el 5 de febrero de 1978. En 1959, dos temas suyos, Sin reproche y Quisiera tu alma, resultaron finalistas en el Concurso de Canciones Chan Cil, organizado por la Sociedad Palmerín; la segunda la graba el Conjunto Mérida.

Es autor del conocido bolero Ensueño de mi alma (1960), cuya letra dice: Preciso es que te diga, mujer de mis ensueños, / que tú eres en mi vida mi única ilusión, / que vivo atormentado por mil locos deseos, / deseos de adorarte con ansia y frenesí. / Perdona si te ofenden mis vanas pretensiones, pero es que no comprendes lo que eres para mí: / ensueño de mi alma, la luz de mis quimeras, / pues tú eres en mi vida mi única ilusión. Este tema y los boleros Dulce realidad e Y llegarás fueron grabados por Los Tres Yucatecos, de Pepe Villamil.

En 1962 Duarte Esquivel le produce un elepé al Trío Panamericano con once canciones de su autoría: Amor blasfemo, Siempre serás, Una cita en la noche, Ensueño de mi alma, Quisiera tu alma, En el camino triste, No pude retenerte, Y llegarás, Ansiedad dmar, No importa que tus labios y Te lo digo hoy; las cuatro últimas con letras de Luis Pérez Sabido. En 1964 la Rondalla del Mayab graba su bambuco Capullo, con letra de Manuel Rodríguez. En 1965 dos temas suyos resultan finalistas en el Concurso de la Canción Yucateca de ese año: el bambuco Sin esperanza, con letra de Manuel Díaz Massa, y el bolero Tierna melodía, con letra suya. Ambos son incluidos en el disco conmemorativo Concurso de la Canción Yucateca.

Es autor de los boleros Un pacto de amor, Eterna novia y Decididamente, con letras de Manuel Díaz Massa; Ayúdame a olvidarte, Juro no hablarte de amor y Sé que ya no me quieres, con versos de Antonio Betancourt Pérez, que graban Los Duendes del Mayab. Musicaliza el bambuco Semblanza, sobre un poema de Humberto Cervera Escalante.

Con letras de Pérez Sabido, compone también La noche del silencio, grabada por el Trío Panamericano, y Llegaste al fin, por Los Duendes del Mayab. En 1970, ambos musicalizan el bolero-danza Flores de amor, con letra de Antonio Mediz Bolio, que estrena la Típica Yukalpetén en el paraje Ochil, en septiembre 15 de ese año. En 1978 la Yukalpetén la lleva al disco con las voces de Eduardo Rosado y Rosita Caballero; se encuentra en Youtube. También grabaron sus canciones el trío Los Condes y la Rondalla Yucateca. En marzo 22 de 1973, el Ayuntamiento de Mérida le otorgó la Medalla Guty Cárdenas. Su retrato al óleo se exhibe en el Museo de la Canción Yucateca.

*Investigador emérito de la ESAY.