Yucatán: Revelan fechas de los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional

MÉRIDA, Yucatán.- Después de diversas reuniones en línea con las todas las agencias del país, la Junta Directiva de la Lotería Nacional dio a conocer que el sorteo 219 Gordo de Navidad, el cual debió llevarse a cabo el pasado 24 de diciembre, se realizará este miércoles a las 12:00 horas.

De igual forma, se indicó que el sorteo 377 Magno de Fin de Año se realizará como estaba establecido, el 31 de diciembre a las 20:00 horas.

Cabe recordar que dichos sorteos habían sido pospuestos como una medidas para prevenir los contagios de coronavirus Covid-19, así como salvaguardar la salud de los niños gritones, además de quienes hacen posible los sorteos y de la población en general.

La decisión había causado molestia entre algunos de los clientes en Yucatán, según declaró el gerente estatal de Lonetal, Alan Gómez López.

“Existe bastante inconformidad por parte de los clientes debido a la cancelación de los sorteos, varios han entendido porque se les ha explicado la situación, algunos de plano han sido muy majaderos con los billeteros”.

Ayer informábamos que debido al anuncio de posponer el sorteo del 24 de diciembre se había afectado la venta de las series asignadas a la entidad, ya que en años anteriores se comerciaba más del 80 por cientos, pero este año solo se habían vendido la mitad de las seis mil 600 series.

Para el sorteo del 31 de diciembre la venta también presentaba una disminución, ya que incluso alguno billeteros reportaban que no habían vendido nada, porque al no celebrarse el del 24 la gente no quería arriesgarse.

Para ese sorteo, Yucatán recibe cerca de cuatro mil series, para entregar un premio de 104 millones de pesos en cuatro series.

Cuidarán salud de los niños gritones

La Lotería Nacional anunció que como manera de cuidar la salud de los niños gritones, se tomó la decisión que sean jóvenes gritones (niños gritones de generaciones pasadas) los que hagan el sorteo.

De igual forma, afirmó que el personal que colabora en el sorteo será el mínimo, además de que se realizará a puerta cerrada con todos los lineamientos que piden las autoridades ante la pandemia.

