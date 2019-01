Novedades Yucatán/MÉRIDA

Yucatán es un estado, por tradición, con mucha suerte en la Lotería Nacional, que este año volverá a repartir muchos millones entre los jugadores durante el sorteo especial del Día de Reyes, que se celebrará este domingo 6 de enero, cuando se repartirá 37 millones de pesos.

Alán Gómez López, gerente de la Lotería Nacional en Yucatán, adelantó que, entre otros planes, está el de realizar en octubre o noviembre, un sorteo en esta ciudad.

Manifestó su confianza en que este año pueda ser mucho mejor que el 2018, cuando se repartió 31.2 millones de pesos, mientras en 2016 y 2017 hubo premios de 82 millones.

“Para la Lotería Nacional, Yucatán es una plaza ganadora, entre las 10 mejores del país en ventas y premios, pese a que el año pasado no fue como en los anteriores, que cayeron muchos premios en lugares donde tenía tiempo que no caían, como Campeche, donde tenía unos 20 años que no llegaba un premio a esa ciudad”, finalizó.