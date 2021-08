Luis Matos, más cerca de cumplir su sueño con los Leones de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- A su llegada el pasado 23 de julio, el manager dominicano Luis David Matos, señaló que para él sería un sueño llevar a los Leones de Yucatán a disputar el título de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), hoy, exactamente un mes después, está a un paso de poder cumplir su objetivo, pero por lo pronto se encuentra concentrado en la final de la Zona Sur.

El boricua tomó al equipo en un momento crítico, pues había caído de la segunda posición de la división sureña y su clasificación a los pléiofs corría cierto peligro. Sin embargo, desde su debut ante los Tigres de Quintana Roo, realizó modificaciones y los melenudos comenzaron a tener un mejor desempeño.

Ante la incertidumbre de la afición los Leones clasificaron a la postemporada como terceros del Sur, pero solo necesitaron de seis juegos para eliminar a El Águila de Veracruz y aunque no eran considerados favoritos, lograron vencer en cinco compromisos a los Olmecas de Tabasco, para instalarse una vez más en la final sureña.

“Desde que acepté el trabajo me dijeron que los Leones son un gran equipo y lo he comprobado, no me fallaron. Estoy contento por poder aportar al equipo, lograr engranar a los jugadores, quien supieron su rol y han respondido cuando se les necesita”, comentó Matos, quien en 2009 defendió la franela yucateca como jugador.

Tras eliminar a Tabasco, segundo mejor equipo del Sur durante la temporada regular, Luis David comentó que continuarán trabajando a la espera de su próximo rival: los Diablos Rojos del México o El Águila de Veracruz.

“Si bien conseguimos el pase a la Final de Zona, esto todavía no termina, continuaremos con nuestra preparación para enfrentar a cualquier rival”, apuntó el boricua que guarda un amor y cariño especial por Yucatán.

Hasta el cierre de esta edición aún no se conocía el rival de los selváticos, ya que apenas estaba en desarrollo el juego número cinco entre El Águila y los Diablos, en el Deportivo “Beto Ávila” del puerto jarocho.