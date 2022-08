Lupita Worbis estará a cargo de la Academia de Iniciación de Fútbol del IDEY

MÉRIDA, Yuc.- Con amplia experiencia en el balompié femenil, la ex seleccionada nacional Guadalupe Worbis Aguilar se sumará a las Academias de Iniciación Deportiva, para que niñas y niños del interior del Estado cuenten con herramientas para desarrollarse en esta disciplina.

En la sala de juntas del Instituto del Deporte (IDEY), el titular de la dependencia, Carlos Sáenz Castillo, y el director de Promoción Deportiva, Iván Herrera Rosiles, presentaron a quien fuera ganadora, en ocho ocasiones, del Mérito Deportivo Yucateco, y dos, del Premio Estatal del Deporte.

A cargo de la coordinación de fútbol

Tendrá a su cargo la coordinación del fútbol en este programa, donde realizará clínicas de entrenamiento para preparadores, con la finalidad de proyectar la generación de equipos femeniles en el interior de la entidad, entre otras acciones.

La arquitecta de profesión, quien jugó en el Club Puebla de la Liga MX Femenil de Primera División, expresó sentirse contenta de poder integrarse a este proyecto y aportar sus conocimientos, a las talentosas niñas y jóvenes del territorio.

Además de ser la primera yucateca que vistió los colores del Tri en soccer, su habilidad la llevó a ser la segunda figura con más participación en la Selección y acudió a dos Mundiales: Canadá 2002, con sub-20, y Alemania 2011, con el conjunto mayor.

En 2004, estuvo en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia y, tanto en 2000 como en 2006, compitió en la Copa Oro, en Estados Unidos.

Más mujeres en el fútbol

Para la yucateca, es importante que continúe el apoyo hacia las ligas femeniles, ya que de esta manera se abre más puertas para las mujeres que practican el fútbol.

"En mis inicios no había tantas oportunidades para desempeñarme como futbolista, yo tenía que jugar en equipos de niños, y eso no era bien visto en algunas ocasiones. Actualmente, el fútbol femenil ha crecido mucho en el país, esto también gracias a que la sociedad entendió que el balompié no solo era para hombres”, comentó la delantera para Novedades Yucatán.

TE PUEDE INTERESAR:

La sociedad por fin entendió que el futbol no es solo para hombres: Worbis

Lupita Worbis anda encendida con el Puebla femenil

Leones tocan el cielo, pero se queman en el infierno