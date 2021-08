No importa quién haya sido, voy a llegar a las últimas consecuencias: madre de José Eduardo

MÉRIDA, Yucatán.- María Ravelo, madre del joven José Eduardo, quien presuntamente falleció por lesiones ocasionadas por cuatro policías municipales, sostuvo ayer un encuentro con el alcalde Renán Barrera Concha, en la sede del Ayuntamiento de Mérida.

Al ser entrevistada, afuera del Palacio Municipal, la madre de la víctima confirmó que la reunión fue con el munícipe quien, según relató, le dijo que se realizan las investigaciones del caso y el Ayuntamiento de Mérida cumplirá como establece la ley con la reparación del daño.

“No importa quién haya sido, yo pido justicia. Yo voy a llegar a las últimas consecuencias y solo quiero justicia para mi hijo”, aseguró María Ravelo.

“No querían que pasaran mis abogados a la reunión, solo entró conmigo Andrés Nieves, aunque no lo dejaban hablar”, dijo.

La mujer informó que el encuentro duró una hora y no hubo mayores acuerdos.

“Lo único que me dijeron es que cuando yo quiera volver puedo hacerlo solo que, acompañada de mi hijo, sin abogados”, aseguró.

“Después de esto ya no tengo confianza. A los únicos que tengo que agradecer es a la Fiscalía, pues ellos han estado reuniendo pruebas para que el crimen de mi hijo no quede impune”, remarcó.

“Indudablemente fue la policía (la que presuntamente mató a su hijo). A mí no me importa quién fue, yo lo que quiero es que se detenga a los culpables. Además, estoy segura que no solo fueron cuatro fueron más, incluyendo a los testigos, a los jefes. Todos son culpables porque no ayudaron a mi hijo”, sentenció.

Anticipó que este jueves estará en la audiencia de vinculación a proceso de los cuatro policías imputados por presuntamente haber agredido a su hijo y, posteriormente, retornará a su natal Veracruz, aunque se dijo convencida que la justicia le dará la razón.

“Espero que los detenidos sean vinculados y queden presos, que haya justicia”, manifestó.

Sobre el video que circuló en rede sociales, en el que supuestamente se ve a su hijo José Eduardo bajo los influjos de una droga, observó que esto no era motivo para que fuera agredido.

“Aunque mi hijo hubiese sido el del vídeo que circuló, nadie tenía derecho a hacerle lo que le hicieron”, señaló.

La afectada estuvo acompañada de su asesor legal, Andrés Nieves Cervantes, ex candidato a diputado del Partido Encuentro Social, y quien dijo que llevará el caso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

