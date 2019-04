Nuevo acuerdo disminuye carga administrativa para docentes

Óscar Chan/Redacción

Con la abrogación del acuerdo 12/05/18 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una vez dado a conocer el nuevo dictamen 11/03/19, se disminuye un tanto la carga administrativa para los docentes que emiten calificaciones en escuelas preescolares y primarias, sin embargo, en el caso de las secundarias el "peso" continúa siendo muy alto, pues todavía se imparten los llamados "Clubes", en donde los docentes aún tienen que improvisar con sus materias.

Javier Pacab Santana, coordinador de asuntos laborales del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (Sitem), consideró que a nueve meses de haberse realizado los cambios en la forma de calificar y dónde se modificó el ciclo escolar a tres trimestres, lo que se pretende ahora es hacer un "poco menos" el trabajo de los docentes.

Dijo que con este nuevo acuerdo, lo que cambia en el caso específico de secundarias, es que en los “Clubes" que se instalaron con el modelo educativo anterior ya no se realizará un reporte de cada alumno ni tampoco aparecerán en las boletas de calificación, como se tenía contemplado anteriormente.

Con esta nueva medida, vigente desde ahora en el actual ciclo escolar 2018-2019, lo que emitirán los profesores son únicamente observaciones y sugerencias a los padres de familia, pero no va ser con una boleta sino a través de reuniones con los tutores de manera "informal".

"En secundaria se modifica la forma de calificar de acuerdo al modelo anterior, lo único que cambia para los maestros es que no vamos a hacer un reporte cuantitativo de los alumnos, sino que meramente tenemos que entregar la calificación, pues el acuerdo 12/05/18 nos decía que diéramos la calificación numérica con cifras enteras y que aparte hiciéramos una cuantificación que tenía cuatro niveles: deficiente, eficiente, bueno y destacado o sobresaliente, lo que ya no vamos a dar en las boletas", explicó.

Situación en secundarias

Pacab Santana indicó que este cambió no influye mucho en la operatividad de los docentes de nivel secundaria y por ende no se tiene una “descarga administrativa”, que se supone, es el objetivo principal del nuevo acuerdo del DOF.

Dijo que además de ello, los profesores tienen que entregar una cantidad exorbitante de formatos y análisis de manera administrativa, que bien podrían ejecutar los directores de cada escuela junto con los supervisores, a través de un programa informático bien definido.

“Para los maestros que imparten Clubes, creo que la carga es un poco menos, pero para los profesores de materias académicas no cambia mucho, no nos están descargando nada porque simplemente omitir un valor no nos ayuda en nada”, aseveró.

Sin embargo, el coordinador de asuntos laborales del SITEM expuso que esta pequeña modificación en la forma de calificar puede ser el principio de lo que vendría más tarde con la eliminación de todo lo que había dejado la administración federal anterior para construir un nuevo modelo educativo.

Mientras que en el caso de las reuniones que realizaba cada trimestre el tutor con los padres de familia para informar sobre el avance de los estudiantes, ahora con el nuevo acuerdo 11/03/19, serán los profesores que imparten clubes los que reforzarán esas pláticas, en tanto que los académicos seguirán pasando el reporte al mismo tutor de cada grupo.