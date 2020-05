Yucatán desacata ley que beneficia a maestros

MÉRIDA, Yucatán.- En el Día del Maestro, conmemorado ayer, la Comisión de Educación del Congreso del Estado hizo un llamado a la Consejería Jurídica a enviar la iniciativa de reforma a la Ley de educación del Estado de Yucatán para armonizarla con las leyes federales y eliminar el condicionamiento de la permanencia en las plazas laborales, y advirtió que esta entidad entró ayer 15 de mayo en un desacato porque venció el plazo límite para realizar el cambio.

El presidente de la Comisión de Educación, Luis María Aguilar Castillo, declaró que “es necesario que esta iniciativa se presente para darle certidumbre y certeza a todos los trabajadores de la educación de Yucatán y al mismo sistema educativo; “esperamos que pronto entre la iniciativa y trabajarla en la Comisión de Educación y construirla entre todos los actores políticos y sociales”, dijo.

Aguilar Castillo asistió ayer por la mañana al Monumento al Maestro, ubicado en la avenida Reforma, donde encabezó una ofrenda floral como un reconocimiento a todos los maestros que le han respondido a la nación enfrentando la pandemia por el coronavirus, dando lo mejor de sí atendiendo a los alumnos de manera digital.

En entrevista reiteró que ayer Yucatán entró en un desacato dado que la Consejería Jurídica no envió al Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley de educación estatal, cuyo plazo venció este 15 de mayo.

“Hasta hoy (por ayer) no ha entrado la iniciativa para armonizar las leyes y seguimos en espera. Este 15 de mayo, Día del Maestro, venció el plazo para adecuar la ley local a las modificaciones a la ley federal y las leyes secundarias; hay que recordar que en la reforma más reciente a la Ley de educación se agregaba el refrendo, la evaluación punitiva, la permanencia, y todo eso ya se quita de las leyes, ya no aplica y que fueron estipuladas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, todo eso se va tener que quitar de la Ley de educación de Yucatán”.

En este sentido, Aguilar Castillo declaró que “estamos cuidando que de acuerdo a la modificación que se hizo a nivel federal, cuidar también todo lo que tenemos en el Estado, por ejemplo, hemos legislado sobre trabajadores sociales, educación emocional, educación digital, educación de medio ambiente, todas esas cosas que son del Estado tienen que prevalecer, claro, siempre cuidando la ley marco nacional, de no salirnos, para no caer en ninguna controversia, no podemos poner cosas por capricho o por deseo, tiene que ser apegado a la ley marco”.