El Covid nos ha obligado a recordar lo frágil que es la vida, nos empujó a generar nuevas metas y visualizar nuevos héroes.

El objetivo es claro a corto plazo: sobrevivir, y de esta manera aparece un instinto que nos permite ver la gran diferencia entre la inteligencia y la ignorancia.

Algunos creen que para México todo acabará en junio. ¡Mentira !, el mundo ha cambiado por completo, la vida no será como antes, no puede serlo, tenemos que ser mejores.

El sistema de salud tiene que renovar como también la práctica médica con nuevos protocolos de protección, más cuartos de chips y terapias intensivas; todos tendremos que aprender a vivir de manera más saludable, ya vimos que hay depredadores que vienen por el más débil.

Pero, en la carrera por sobrevivir, encontramos gente que discrimina echando al personal de salud de sus casas y departamentos, tirándole cloro a nuestros compañeros, como si fuéramos la peste misma.

Si pierdes tu humanidad como para atacar así a quien te cuida, dejas en claro que eres peor que el virus. El diccionario dice que héroe es quien se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor.

Estoy seguro que, aunque los médicos y las enfermeras no estamos salvando al mundo en realidad, sí trabajamos con miedo y contra el gran enemigo llamado ignorancia.

Ni yo, ni mis compañeros nos hemos puesto la camisa de heroísmo pero sí tenemos el estrés al tope, el no sabre, pese al uso de la protección, si nos contagiaremos; comprendemos que varios no sobrevivirán pero en especial que muchos podremos llevar a cabo el Covid a casa si no seguimos al pie de la letra los protocolos.

Si usted no es un personal de la salud, le juro que jamás podrá saber esa sensación de duda, ese desgarro por dentro que revuelve el estómago y no deja dormir.

Un diario presentamos los síntomas del "corona", dudamos si tenemos o quizás es el miedo burlándose en nuestra cabeza. En lo personal, el trabajo más duro no es ganarle al Covid, es vencer ese pavor.

Es bien sabido que es más probable que una persona en un supermercado, con su cubrebocas de tela, se contagie, que nosotros con nuestro N95, googles, careta, dos batas, overol y tres pares de guantes; aún así hay un miedo el cual venceremos, pues, aunque salgan de casa, no usen cubrebocas y nos discriminen en la calle los asistentes; trabajamos con fortaleza, hemos visto y vivido cosas que pocos imaginan, hemos perdido el asco, a veces incluso soportado el corazón, hemos hecho un juramento bioético y con corazón luchamos a favor de la vida, del desvalido.

Nos toca ser fuertes, algunos dejaremos nuestra casa y sus comodidades, pero lo hacemos como un buen acto de tranquilidad de nosotros y los nuestros y, los que se que quedan, lucharán por medidas extremas, nos dolerá no abrazar a nuestra familia, a nuestros padres e hijos, seguiremos soñando que la pandemia terminará pronto y que obtendremos un trato digno, a la vez que apostamos nuestra fe en la humanidad y en la magia del amor.