Magisterio yucateco reprueba calendario de la SEP

MÉRIDA, Yuc.- El magisterio yucateco consideró que la ampliación del calendario escolar 2021-2022, propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que contempla prácticamente un mes más de clases, no es la solución para contrarrestar el rezago educativo tras la pandemia del coronavirus.

En el Estado implicaría más carga de trabajo tanto para los docentes como para los alumnos y los padres de familia, indicaron.

Javier Pacab Santana, secretario de organización del Gremio Nacional de los Trabajadores de la Educación en el Estado (GNTE), declaró este viernes que, después de analizar el calendario que dio a conocer la SEP, la mayoría de los maestros coincidió en que no sólo se trata de incrementar el tiempo de clases, sino de crear planes de reforzamiento particular para cada alumno que presente atraso en los estudios.

“Incrementar los días de clase y extender el calendario escolar no es la solución al rezago, debe ser integral y con una estrategia de atención más cercana a los alumnos; además se deben considerar las condiciones en que se encuentran ante la pandemia del coronavirus, muchos incluso han tenido un desgaste emocional”, apuntó.

Calendario extendido

Como informamos, la SEP dio a conocer que el calendario escolar que regirá en todo el país en el ciclo 2021-2022 será de 200 días hábiles de clase en el nivel básico. Iniciará el próximo 30 de agosto y concluirá el 28 de julio del 2022.

Durante el curso se tendrán tres periodos vacacionales: de 10 días hábiles para invierno, del 20 al 31 de diciembre; 10 para Semana Santa, del 11 al 22 de abril; y de por lo menos 20 días para el verano, que iniciarán el 29 de julio del 2022 y su conclusión se determinará cuando la SEP publique del calendario escolar 2022-2023.

De manera inédita y ante la pandemia de Covid-19 en curso, la Secretaría de Educación Pública estableció que del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2021 se realizará un periodo de “valoración diagnóstica”; mientras que habrá un periodo extraordinario de recuperación, el cual constará de 46 días efectivos, que irá del 13 de septiembre al 23 de noviembre.

Sobre este punto, Pacab Santana indicó que no considera que los alumnos de nivel básico estén “emocionalmente” en condiciones de trabajar con un calendario escolar extendido, por lo que la SEP debería reconsiderar esta estrategia y diseñar otra más acorde a las realidades que se viven en cada uno de los estados del país.

“La solución no es extender el calendario escolar, no es lo pertinente, debe ser otro tipo de estrategias, no estamos en las condiciones para ello, sobre todo en Yucatán que estamos en color naranja del semáforo (epidemiológico) y las clases presenciales todavía tendrán que esperar un poco”, advirtió.

