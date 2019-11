Magna función de box, este sábado en la Feria de Xmatkuil

Marco Moreno/Mérida

Emociones al máximo se vivirán este sábado en el Teatro del Pueblo de la Feria Yucatán Xmatkuil, con la magna función gratuita de box denominada “La Feria del Gigante”, organizada por la empresa Armor Box, donde el “plato fuerte” será la batalla por el campeonato súper mosca de la Fecombox, entre el yucateco Alberto “Veneno” López y el quintanarroense Humberto “Chato” Morales.

Además en esa misma noche se dará el retorno a los cuadriláteros del ex campeón mundial Édgar Sosa, quien peleará ante el capitalino Orlando García, a seis episodios en peso pluma.

En la conferencia de prensa, realizada en las instalaciones de Armor Gym de Ciudad Caucel, se dio a conocer todos los pormenores de la penúltima función del año por parte de Armor Box, que está programada para iniciar a las 18:00 horas.

“Para esta función subirán todos nuestro prospectos y confío en que todos saldrán con el brazo en alto”, apuntó Emmanuel Alcántara, el promotor organizador.

López, originario del municipio de Sudzal, posee un récord de 16 triunfos y dos derrotas, mientras que su oponente cuenta con récord de 19 victorias y 18 caídas, y se enfrentarán en una pelea pactada a 10 rounds.

Este viernes se llevará a cabo la ceremonia de pesaje, a las 12:00 horas, en las instalaciones de Armor Box, en el centro de Mérida

“Ya me encuentro listo para la pelea. Me he preparado de la mejor manera con mi entrenador, Marcelino Herrera, además de que me han apoyado los ex campeones mundiales Édgar Sosa y Giovanni Segura”, comentó el pugilista de 27 años de edad.

Cabe mencionar que el “Veneno” es el actual campeón estatal de peso gallo, luego de que en el mes de julio venciera por decisión unánime a su ahora compañero de equipo Júnior Granados, en función que se realizó en el gimnasio Polifuncional.

La contienda semifinal tendrá como protagonistas al hunucmense Alberto “Malachito” Chuc (15 PG-22 PP) y el campechano Alex “Yeyo” Delgado (13 PG-4 PP-2 E), quienes se enfrentarán a 10 asaltos en la división súper gallo.

A ocho episodios, en peso gallo, el chiapaneco Bayardo “Gallito” Méndez (7-3-1) será el rival del vallisoletano Javier “Caballito” Nic (6-2-1).

La presentación oficial de la función también contó con la asistencia de Carlos Sáenz Castillo, titular del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY); Jesús Aguilar y Aguilar, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida; Gimel Soberanis Cantón, director de operaciones de la Feria Yucatán Xmatkuil; Santiago Basto y Manuel Nájera Palavicini, presidente y vicepresidente de la Comisión de Box de Mérida; Édgar Sosa, ex campeón mundial, y los pugilistas que estarán en la pelea estelar.