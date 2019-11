Patricia Itzá/Mérida

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán sigue recibiendo casos de violencia contra personas de la tercera edad, principalmente ocasionados por familiares; en primer lugar están los hijos y en segundo, los hermanos, pero pocas veces se atiende debido a la vulnerabilidad y la dificultad de movimiento que padece la mayoría de este sector de la población.

El presidente de este organismo, Miguel Sabido Santana, señaló que se siguen viendo casos en los que el principal actor es el adulto mayor, pero de forma negativa, debido a que se le abandona, maltrata o se le despoja de sus propiedades.

“Hay que generar más cultura y conciencia en toda la sociedad, en la comisión hemos recibido quejas sobre abusos que se comente contra los adultos mayores; lo terrible es que esto lo hacen los mismos familiares en la mayoría de los casos”, explicó.

Dijo que es importante implementar campañas sobre esos actos debido a que se genera dentro de los hogares.

“Eso no quiere decir que la Codhey no haya recibido quejas; existen, lo bueno es que no en gran medida”, afirmó.

Sabido Santana dijo que actualmente están al pendiente del tema de los jubilados y pensionados que en días pasados tuvieron una reducción en sus pagos.

“Estamos pendientes del tema, los afectados han hecho visitas a la comisión para tener más certeza de sus derechos, pero hasta el momento no han interpuesto alguna queja”, explicó.

El funcionario fue entrevistado en el marco de la presentación de las convocatorias del Quinto Concurso Estatal de Fotografía, que en esta edición tendrá como temática central “Derechos humanos y ambiente sano” y el Premio “Va Por la Tierra al Mérito Ecológico Infantil y Juvenil 2020”.