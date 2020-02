MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que se cuenta con una ley para sancionar el maltrato animal doméstico en la entidad, esto no ocurre, ya que aún existen casos de envenenamiento que no son castigados, el último fue de unos 13 gatos en la colonia Chenkú en Mérida, informó Silvia Cortés Castillo, representante de la asociación civil Evolución.

“Es lamentable que las autoridades dejen este tema en manos de las personas que cuentan con una asociación civil, pensando que nosotros pondremos fin a este tema, cuando es su responsabilidad y no lo están haciendo”, explicó.

Indicó que en estos momentos no se cuenta con certeza de qué departamento se encargará de estos temas, ya que ante el cambio de nombre y de titular en la dependencia estatal, antes Seduma y ahora secretaría de Desarrollo Sustentable, no se sabe a quién recurrir.

“El maltrato a los animales no proviene de un solo sector o detonador, se debe a una serie de circunstancias que inician cuando el ciudadano no respeta a los animales y no cuenta con sentido común para hacerlo”, expresó.

Lamentó que ahora no solo perros y gatos son víctimas de personas insensibles si no hasta animales silvestres como zarigüeyas, iguanas y hasta aves que fueron envenenados hace aproximadamente seis meses al norte de la ciudad.

Recriminó que muchos de estos casos han sido grabados y denunciados, pero pese a las pruebas se les da el carpetazo y no continúan con las investigaciones, lo que deriva que más personas continúen realizando estas acciones crueles.

“La autoridad debe de aplicarla medidas de corrección, pero también de prevención, sin embargo, esto no ocurre por el contrario, dejan en manos de las asociaciones civiles para que esto no siga pasando, pero no podemos hacer mucho sobre el tema, ya que nuestra función es otra”, explicó.