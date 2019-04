Novedades Yucatán/Mérida

Los trabajos de restauración del manglar en Yucatán no tienen los resultados esperados, ya que se les da un mismo manejo, cuando cada uno tiene sus peculiaridades, advirtieron especialistas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), que apoyan las labores de conservación y reforestación a solicitud de otros estados.

Los manglares brindan, entre otros servicios ambientales, defensas contra el impacto del viento y el oleaje, además de evitar inundaciones; por el tipo de suelo poroso operan como esponjas naturales que absorben gran cantidad de agua y reducen el efecto de las inundaciones.

El servicio de recolección de basura en la costa yucateca es deficiente, y se ve rebasado en temporada vacacional, ya que muchas personas utilizan la zona de manglares, la ciénaga, el muelle pesquero y la caleta como tiradero de desechos.

“Al realizar un recorrido por alguna playa se puede observar una gran cantidad de plásticos y unicel, lo que ya es un serio problema en la zona de manglares”, manifestó Jorge Alfredo Herrera Silveira, investigador titular del Cinvestav Mérida.

La costa yucateca es vulnerable ante fenómenos ambientales y climatológicos, y si no se toman medidas de protección de las barreras naturales, dunas costeras y manglares, en unos años habrá inundaciones que afectarán inclusive a Mérida.

Al destruir los manglares se acaba con una barrera natural de protección contra la erosión de vientos y mareas, así como contra ciclones y tsunamis; también se termina con amplia zona de protección y crianza de peces, camarones, cangrejos, langostinos y moluscos.

Además, se dejan de generar grandes cantidades de nutrientes que son trasladados por las mareas a las costas, donde son aprovechados por pastos marinos, arrecifes de coral y una variedad de peces que tienen gran importancia comercial.

La pesca de camarón es una de las más importantes en el país, existe gracias a la gran cantidad de lagunas costeras que albergan importantes humedales, como áreas de manglar y marismas (un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua, puede ser solo de mar, aunque normalmente es una mezcla de agua marina y dulce).

“Los manglares de Yucatán están en condiciones regulares, hay sitios que tienen una situación mala o pobre, como en Progreso; estoy hablando de las playas, manglares y lagunas; desde Chuburná, Chelem, Progreso y Chicxulub, tal vez hasta Telchac, tienen las peores condiciones de la Península; las mejores están en Dzilam y Río Lagartos, y las regulares están en la zona de Sisal a Celestún”, explicó el especialista.

En términos generales, la situación no es tan grave como en Quintana Roo, ya que se tiene una duna costera ancha, el problema es más porque hay erosión y se puede acabar con las plantas de la duna costera donde está el manglar.

“Hay quien sigue pensando en ese mangle, que esa ciénega que no sirve para nada, hay que rellenarla. El desarrollo costero de Yucatán va hacia el oriente, donde la duna se estrecha y se tendrá contacto con el mangle, que lo empiecen a rellenar y a acabar”, dijo.

“La parte mala es que se siguen deteriorando los ecosistemas, en gobiernos anteriores, municipal, estatal y federal, les hemos hecho saber de los problemas y cómo deben solucionarse, pero no vemos acciones muy concretas para solucionarlos”, apuntó.

En Yucatán no solo hay que centrarse en los manglares, sino en todo el ecosistema de la duna costera, donde el mangle juega un papel importante, ya que es la parte que cubre la retaguardia; el frente es donde está el oleaje, la playa.

Otro problema, dijo, es que este tipo de acciones de la restauración se las dan a cualquier persona, pero no todos saben hacerlas de forma adecuada; existen muchas organizaciones y grupos que han intentado hacerlo y no han podido, porque no saben.

“Nos llaman de Campeche, Nayarit, Chiapas y Quintana Roo, pero de Yucatán no; este nuevo gobierno nos conoce; hay una nueva vibra, estamos planeando estrategias, por lo que estamos esperanzados que las cosas mejoren”, dijo.