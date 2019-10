Joel González/Mérida

Su pasión por el teatro, disciplina y respeto al público le han permitido a Manolo del Río “Pixculín” consolidar una firme carrera de 50 años en las artes escénicas de Yucatán, acontecimiento que celebrará esta noche con la puesta en escena “Un auténtico yucateco antes y después”, que se presentará en el teatro Armando Manzanero.

Representante fiel del teatro regional yucateco, donde se formó, nunca suspende una función ni se da el derecho de enfermarse, procura no salir de noche y siempre cuida su persona porque solo muerto deja de hacer teatro, aseguró en entrevista el comediante.

Manolo del Río en escena. (Foto: Novedades Yucatán)

Declaró que tras cinco décadas en las tablas haciendo reír, se queda con el público que ha hecho el favor de verlo en sus presentaciones y le ha dado la fuerza para llegar activo en su profesión a estas alturas de la vida.

El histrión dijo que se considera un actor de la legua porque comenzó “puebleando” con obras de teatro en el interior del Estado, cargando vestuario, montando decorados y caracterizando en improvisados camerinos donde solo una cortina delimitaba el espacio de actrices y cómicos.

Tengo 72 años y sigo con la misma fuerza porque el teatro es lo que me mantiene, a veces me siento mal porque soy una persona con 28 años de diabético, pero piso el escenario y se me olvidan mis achaques y todo, salgo a entregarme, como el monstruo sagrado que somos los actores, a ese público que nos hace favor se sentarse a esperarnos para que les demos vida, apuntó.

Manolo del Río tiene legado en el Teatro. (Foto: Novedades Yucatán)

Expresó también que mira el arte escénico muy cambiado porque el público ha evolucionado y le gustan las majaderías. Sin embargo, hacer reír con doble sentido hace volar la imaginación y te hace sentir más halagado.

La función de celebración en el marco del Festival “Wilberto Cantón”, se llevará a cabo hoy, a las 21:00 horas, en el Teatro Armando Manzanero. La entrada es libre.

¡Para 2020 el actor planea llevar su emisión televisiva a todos los rincones del Estado para compartir y agradecer al público su lealtad durante medio siglo de trayectoria.