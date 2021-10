Por Henry Chablé

Establecerse con los Cachorros de Chicago en la temporada 2022 de las Grandes Ligas es la siguiente meta para el lanzador yucateco Manuel Rodríguez Caamal, quien es considerado una de las cartas fuertes para el equipo que dirige David Ross, pero su deseo es permanecer por muchos años en el mejor béisbol del mundo.

Durante su visita a las instalaciones de Grupo SIPSE Medios Impresos, su segunda casa, donde fue recibido por el gerente general Manuel Castillo Carrillo, el “Bolón”Rodríguez platicó que tras finalizar la campaña fue elogiado, sobre todo por la velocidad de sus lanzamientos, que oscilan las 98 y 99 millas, pero eso solo le da motivos para prepararse mejor.

“Yo no quiero una carrera de uno o dos años, sino todo lo contrario, me gustaría estar 10 o 15 años en el mejor béisbol del mundo. Es un sueño cumplido (llegar a Grandes Ligas), mi manager me dijo que estuve bien, sin embargo, soy una persona competitiva que no se conforma, quiero más”, comentó el umanense durante la plática que tuvo con los reporteros Henry Chablé, Félix Zapata y Marco Moreno.

Manuel Rodríguez vio el proceso de impresión de este diario..

Asimismo, señaló que el manager Ross, antes de debutar, le dijo que la temporada 2021 sería de prueba para el yucateco, ya que lo estarían visoreando para conocer el rol que más se le acomode.

“El manager me dijo que me iba a utilizar en diferentes situaciones del juego para ver si puedo ser flexible, y logré demostrar que estoy preparado, muestra de ello fueron los dos juegos que gané con un relevo largo ante Minnesota y Cincinnati”, indicó el lanzador de 25 años de edad.

Manny, como es apodado en Estados Unidos, confesó que siempre soñó con enfrentarse a sus ídolos, a esos que solo había visto por televisión, y al primero que se midió fue ante Bryce Harper, de los Nacionales.

“Era mi deseo enfrentarlo (risas). Recuerdo que fui a calentar y me di cuenta que me podría tocar y en mi mente dije: ‘vamos a ver de qué estoy hecho’. Al final casi me la saca del parque, pero con eso aprendí que a jugadores de esa talla hay que saber tirarles, ya que son muy peligrosos, saben ajustarse a los lanzamientos”, comentó.

"Estoy contento por el recibimiento que me dieron en Novedades Yucatán, me voy satisfecho porque me hicieron sentir a gusto, como en casa".

También recordó que en el Juego de Futuras Estrellas 2021, donde estuvo presente en abril, Vinicio Castillo, quien fue manager de la Liga Nacional lo felicitó por su actuación monticular.

“Es tu oportunidad, te están viendo más de 30 mil personas, sal y da lo mejor de ti, no dejes duda, los números acá sí cuentan, pronto te subirá Chicago si lo haces bien, fue lo que me dijo Vinny, y eso me motivó”, externó el umanense.

Sin duda, la llegada de Rodríguez Caamal a las Mayores abrirá las puertas a otros beisbolistas yucatecos, ya que los equipos comenzarán a voltear a ver al Estado.

“Siento que rompí las barreras para los yucatecos

Ahora los buscadores de los equipos preguntan mi lugar de nacimiento y se entusiasman por encontrar a otro pelotero de Yucatán “, apuntó.

"Mi familia es mi principal motor para seguir adelante, siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas”. El beisbolista se dio tiempo para firmar unos souvenirs.

Recuerda sus raíces

Manuel recordó que se inició en el beisbol gracias a su padre, quien nació y tenía un rancho en la comisaría de Bolón, Umán (de allá su apodo), y cuando iban a dicho lugar se ponía a jugar en los potreros con los niños de su edad.

“Siempre salía a jugar con los niños, en la calle, no había campos. Recuerdo que nuestras bases eran de cartón o poníamos algún zapato y los bates eran maderas. Me gustaría jugar por muchos años y ser un ejemplo para los demás”, finalizó.

El diestro se tomará dos semanas de descanso, luego entrenará unos días con Raúl Ortega y posteriormente, en noviembre, se irá a un campamento de los Cachorros y retornará a Yucatán para disfrutar de las fiestas decembrinas.

