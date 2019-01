Mi máquina de escribir

Pertenezco a la generación de quienes tuvimos la fortuna de vivir la transición de la máquina de escribir a la computadora y de aprender en la secundaria taquimecanografía, gracias a lo cual hoy podemos escribir con mucha más fluidez en un teclado, y me resulta asombroso que toda una generación que nació en lo digital no conoce la experiencia de una máquina de escribir, ni la de escuchar música en un tocadiscos o un cassette, ver una película en una videocasetera ni tampoco ver una lámina en un proyector de acetato, en fin, toda una serie de prácticas que se fueron difuminando con el tiempo.

Pero escribir a máquina fue posiblemente la transición más importante que tuvieron los escritores a finales del siglo XIX, después de siglos de escribir en papel con pluma y tinta; aunque su invención se le debe a Pellegrino Turri, quien, en el año de 1808, buscaba diseñar un dispositivo para que las personas ciegas pudieran escribir con facilidad.

En el mundo literario es al estadounidense Mark Twain a quien se le atribuye haber tecleado por primera vez una novela y fue “La vida en Mississippi” (1883).

A partir de ahí los escritores se vuelven inseparables de sus máquinas y entablan una relación intensa como la que ahora muchos sostienen con su computadora o tablet.

Dejar que la nostalgia del pasado nos invada de vez en cuando es necesario y en muchas ocasiones son los recuerdos que evocan ciertos objetos los que pueblan nuestra memoria y reviven momentos que conectan el pasado con el presente.

¿Cuándo no ha vuelto a ti un objeto que perteneció a tu pasado o cuándo no has tenido la oportunidad de tener incluso alguno que fue de una época más remota que la tuya?

Hace unos días volví a escribir en la misma máquina donde realicé mis tareas en aquellos tiempos de la secundaria, la misma que perteneció al tío que me mostró el camino de la lectura en mi infancia. Y gracias a un buen amigo tengo entre mis manos la novela “Los Irredentos”, de don Pedro Pérez Piña, escritor progreseño, motivo de mis desvelos universitarios y al que solo podía leer en ese entonces en fotocopias.

En una máquina de escribir se forjaron sueños y obras literarias que hoy siguen cautivando a los lectores, se escribieron cartas y declaraciones de amor que acortaron las distancias, se plasmaron grandes ideas que transformaron al mundo o provocaron cambios trascendentales, y hoy, cuando casi nadie se detiene a mirar estas maravillas del pasado, yo escribo estas palabras en una computadora mientras observo de cerca mi máquina de escribir y pienso que hay objetos que están destinados a llegar o volver a nuestras vidas, porque lo cierto es que solo se trata de jalar el hilo que siempre nos ha mantenido unidos a ellos.