MÉRIDA.- Para exigir un alto a la violencia de género y la discriminación en todas sus extensiones, en Yucatán este domingo miles de yucatecas participaron esta mañana en una marcha pacífica en el Monumento a la Patria, en Paseo de Montejo.

El movimiento, convocado por diferentes colectivos y asociaciones civiles en pro de la igualdad de género, responde a una convocatoria nacional que se replicará en varios estados con motivo del Día Internacional de la Mujer (que se conmemora hoy) y que antecede a la campaña social “Un día sin nosotras”, que se efectuará mañana, en la cual convoca a las yucatecas a no realizar ni actividades ni compras.

Cifras preliminares señalan que se concentraron cerca de 5 mil mujeres de diferentes edades, incluso a muchas se les aprecio con niños y hasta con carriolas para transportar a sus bebés.

El contingente avanzó solamente desde el Monumento a la Patria hasta el cruce con la Av. Pérez Ponce, y no llegó hasta Plaza Grande, como te tenía previsto.

Muchas de las participantes acudieron con sombrillas y agua embotellada, con la que acompañaron los cantos de protesta que realizaron durante toda la manifestación.

Panorámica de la marcha.

Además de Yucatán, otros estados que se sumarán a la marcha son: Estado de México, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas.

En Mérida, la marcha-caminata se difundió a través de las redes sociales bajo el lema “#nosotrasparamos” y se espera la asistencia de cientos de mujeres, entre estudiantes, profesionistas, activistas, amas de casa y defensoras de los derechos.

#UnDíaSinNosotras

Para mañana, se efectuará el paro nacional “Un día sin nosotras”, que consiste en no asistir al trabajo o a clases, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle y no realizar ningún tipo de trabajo doméstico.

La convocatoria inicial del movimiento la realizó el grupo “Las Brujas del mar”, un colectivo feminista veracruzano, a través de redes sociales con el hashtag #UnDiasinNosotras. Días después, la campaña se replicó a nivel nacional.

Ante esta condición, tanto el Gobierno del Estado como el sector empresarial han manifestado su apoyo al movimiento, por lo que se otorgarán facilidades a las mujeres que deseen sumarse a la marcha y al paro nacional.

El Ejecutivo estatal incluso brindó las facilidades para que mañana no haya clases en los niveles preescolar, primaria y secundaria, donde la plantilla laboral está conformada en más de un 70 por ciento por mujeres.

Y en el caso de las dependencias que no pueden suspender labores, como la Secretaría de Salud (SSY), de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), a las trabajadoras se les sugirió portar un distintivo en solidaridad al movimiento “Un día sin nosotras”.