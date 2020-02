MÉRIDA.- A sus 16 años, pero sin miedo de estar en cualquier escenario, en este caso la alberca, la nadadora yucateca Mariana Ortega Gil ha demostrado no tener límites, pero lo que sí tiene es mucha hambre de triunfo y eso quedó demostrado el pasado fin de semana en Lima, Perú, donde se convirtió en una de las máximas ganadoras y pieza fundamental para que México terminara como campeón absoluto de la Copa UANA 2020.

Tras su actuación de ensueño en territorio andino, Ortega Gil visitó las instalaciones de Novedades Yucatán para platicar sobre la experiencia vivida, la segunda a nivel internacional de su carrera, la cual para ella representa la de mayor valor por todo lo realizado.

No hay duda que Mariana tiene la capacidad suficiente para encadenar un racha de victorias difícil de batir, como lo hizo en Perú, al ganar un total de cinco medallas, de las cuales tres fueron de oro (200 metros combinados, 400 combinados y relevos 4x50 femenil), una de plata (100 metros pecho) y un bronce (50 metros pecho).

Cierto que las cinco preseas representan todo el esfuerzo que la joven ha realizado durante muchos años, pero hay una que para ella tiene más valor: el oro de los 200 metros combinado, el cual logró imponiendo un nuevo récord en la competencia, al terminar la prueba con un tiempo de 2:23.15 minutos.

“Di lo mejor de mí en cada prueba, la verdad no tenía tan altas expectativas, yo solo esperaba aprender, pero estoy muy orgullosa de mí. Rompí mis límites, nunca pensé poder establecer un nuevo récord”, mencionó la tritona, quien en la entrevista estuvo acompañada de sus padres.

Los triunfos de Ortega generaron una gran reacción en las redes sociales, donde miles de personas externaron sus felicitaciones y la alentaron a seguir adelante.

“A pesar de estar lejos de mi familia y estar en otros país esos mensajes me hicieron sentir como en casa. Al principio fue una sorpresa para mí, ya que cuando llegué al hotel tras el término de las competencias, prendí mi teléfono y vi cientos de notificaciones, no pensé que mi triunfo fuera para tanto. Fue un sentimiento inigualable”, explicó.

Parte del secreto de su éxito es el gran respaldo que tiene de sus padres, quienes siempre han estado al tanto de su carrera como deportista, así como de la parte escolar.

“Sin mis padres no sería lo que ahora soy. Ellos siempre me han apoyado en todo momento y no los defraudaré. Espero seguir dándoles triunfos”, finalizó.